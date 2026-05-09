Eder Sarabia, tras el Elche-Alavés: "El empate ha sido lo más justo"

La racha de victorias en casa se termina. El Elche empata 1-1 contra el Alavés en un partido donde la lluvia y las pérdidas de tiempo han impedido ver un buen fútbol. Eder Sarabia, técnico franjiverde, cree que su equipo ha dominado el encuentro, pero que la pegada ha sido de los contrarios: "Por juego igual nosotros nos merecíamos más, pero por ocasiones claras han sido ellos, por lo que el empate igual es lo más justo".

El inicio del partido estuvo marcado por la amenaza de lluvia. "Es cierto que veíamos que estaba más encharcado y no podía rodar la pelota. Al principio nos ha faltado algún centro más al área, pero a partir de ahí, era ver como generábamos las ventajas. No nos ha condicionado la lluvia, es lo que hay y es igual para los dos", declaró Sarabia.

Para algunos, ganar este partido era clave para conseguir la salvación. Pese a no conseguirlo, el Elche marcha hacia Sevilla con un punto más. "Nos ha costado entrar en el partido. La primera parte ha tenido 35 minutos nuestros, es cierto que no teníamos ocasiones claras, pero teníamos mas llegadas. En la segunda metemos un balón donde no debíamos y nos hacen el penalti. Luego marcamos, creo que hemos tenido ocasiones para darle la vuelta e incluso para perderlo", valoró el técnico del Elche.

Si algo caracterizó el juego del Alavés fueron las constantes pérdidas de tiempo. Pese a jugar 100 minutos de partido, este estuvo parado más de 50. "El que ha pagado 80 euros le han birlado la mitad. Creo que es difícil por parte del árbitro, pero se puede hacer diferente. Si desde la primera jugada ves lo que propone un equipo puedes intervenir para ayudarte en las siguientes acciones. Los primeros responsables somos los jugadores y entrenadores. No ha habido ninguna amarilla por perder tiempo, es alucinante", afirmó el entrenador vasco.

Quien si vio tarjeta fue el propio Sarabia. "La amarilla me la sacan porque se queda Guridi y el árbitro no quería dejarles con diez. Había lío con los cambios y yo he salido del área técnica y les he dicho “¿no queréis que juguemos?” y por salir me saca la amarilla. No veo normal que por pedir eso la saquen", expresó el míster franjiverde.

Ante la falta de oportunidades creadas por los titulares, el Elche ha necesitado la aparición de sus suplentes. Uno de ellos, Josan, terminó siendo determinante dando la asistencia del gol de Álvaro Rodríguez. "Josan podía haber sido titular. Entendíamos que necesitábamos a alguien que en defensa nos diera un poco mas. Nos decantamos por Tete porque es un jugador que te da en todos lados. Josan siendo revulsivo es el más revulsivo de todos ante un rival cerrado con menos espacios. A veces a pierna natural, otras cambiada, pero me ha gustado mucho", agradeció Sarabia.

Con el punto frente al Alavés, el Elche se mantiene a dos de los puestos de descenso. "Desde hace tiempo sabemos que nuestro objetivo es la permanencia. Hace cinco o seis jornadas lo veíamos más negro, pero ahora, siendo un recién ascendido, estamos ahí. Veremos quien es el que mejor se adapta. El equipo me transmite buenas sensaciones porque viene compitiendo bien y sacando muchos puntos. Queda recuperarse bien, entrenar bien también y ya llega el Betis", valoró el bilbaíno.

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Pese a tener el abismo tan cerca, Sarabia prefiere enfocarse en su equipo por encima de lo que puedan hacer otros: "No hay que hacer muchas cuentas. Hay que centrarse en lo que podemos controlar. Quedan dos semanas, nueve o 10 entrenos y nos enfocaremos en eso. Tenemos unas ganas enormes de quedarnos en primera división y si estaba convencido después de Vallecas, ahora lo estoy aún más".