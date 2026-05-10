Álvaro Rodríguez, tras romper su sequía con el Elche: "Para un delantero el gol lo es todo"

Álvaro Rodríguez puso fin en el Elche-Alavés de este sábado a 97 días de sequía anotadora, al cabecear un centro desde la izquierda de Josan que sirvió a su equipo para sumar un punto en la pelea por la permanencia. El delantero hispanouruguayo no veía puerta desde el 31 de enero, cuando marcó contra el Barcelona.

"Creo que los tres puntos eran el objetivo", expresó en su comparecencia ante los medios después del partido. "Es mejor un punto que nada, toca seguir trabajando. El martes tenemos otra final y no queda otra que seguir", agregó, en referencia al difícil partido en Sevilla contra el Betis.

Sobre su mala racha anotadora, el atacante franjiverde se mostró sincero y aliviado. "Para un delantero, el gol es todo. Llevaba mucho tiempo buscándolo, he tenido mas ocasiones que me hubiese gustado meter. Hubiese preferido no meter y conseguir los tres puntos. Contento por el gol, pero con lástima por el empate", explicó el canterano del Real Madrid.

Pelea por la permanencia

Álvaro también fue cuestionado sobre la igualdad que hay en la batalla por la permanencia. "Es una locura porque hacía mucho que no estaba el descenso tan apretado. En el vestuario lo vivimos con normalidad porque sabemos cual es nuestro objetivo", opinó. "Estoy convencido, al igual que mis compañeros, de que lo lograremos", añadió, sin querer mojarse sobre el número de puntos que serán necesarios para obtener la permanencia.

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Álvaro agita los brazos durante el partido contra el Alavés / Áxel Álvarez

El hispanourugayo tampoco quiso entrar en la polémica sobre las pérdidas de tiempo del Alavés y apuntó que no piensa en la posibilidad de disputar el Mundial con Uruguay, centrando sus esfuerzos en certificar la salvación del Elche.