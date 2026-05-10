Conjura del Elche con Sarabia en el homenaje al Maestro Prieto

El franjiverdismo vivió este domingo un día de reunión y conjura en torno a la figura del Maestro José Francisco Prieto, ilustre aficionado al que se le ha homenajeado con la creación de una peña, cuya inauguración oficial tuvo lugar con la presencia de familiares, amigos, peñistas y autoridades.

El Maestro Prieto ejerció de cicerone, mostrando su impresionante museo de camisetas y recuerdos que ha ido acumulando a lo largo de las últimas décadas, la mayoría de ellos vinculados al Elche. A la cita no faltaron leyendas del club como Marcelo Trobbiani o Félix Palomares, que recordaron los mejores momentos de sus respectivas carreras deportivas.

Prieto también estuvo acompañado por el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, y por el concejal de Deportes de Elche, José Antonio Román. Allí se habló, entre las decenas de aficionados presentes, de las posibilidades del conjunto franjiverde para conseguir la permanencia.

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La sorpresa de la velada la dio Eder Sarabia, que acudió a saludar junto a su padre, Manu, y compartió unos minutos con los allí presentes, que le recibieron y despidieron entre vítores.