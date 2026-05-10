El Elche ha ganado en tres de sus 18 visitas al campo del Betis en Primera

El Elche, que el próximo martes visitará el campo del Real Betis, ha logrado la victoria en tres de sus 18 enfrentamientos en el estadio del conjunto sevillano en partidos correspondientes a Primera División.

Los triunfos del conjunto ilicitano llegaron en las temporadas 1962-1963 (2-3), 2013-2014 (1-2) y 2021-2022 (0-1), este último gracias a un tanto del centrocampista Tete Morente, que actualmente milita en el Elche desde su retorno en el pasado mercado invernal.

El balance global de los enfrentamientos es claramente favorable a los béticos, que han sumado 11 victorias, algunas de ellas muy contundentes, como el 7-1 de la temporada 1960-1961 o el 3-0 del último enfrentamiento, en la campaña 2022-2023.

En el precedente más reciente, correspondiente a la primera jornada del curso 2022-2023, el conjunto bético aprovechó la temprana expulsión de John Chetauya, en el minuto 16, para golear a un Elche aún en construcción. Borja Iglesias y Juanmi, en dos ocasiones, marcaron para el equipo sevillano.

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Josan disputa un balón con Álex Moreno en un Betis-Elche / Julio Muñoz

El partido de la próxima jornada será la primera ocasión en la que el Elche dispute un encuentro de Liga en el estadio de La Cartuja, aunque el equipo ilicitano ya se enfrentó esta misma temporada al Betis en este escenario en la Copa del Rey, el pasado mes de enero, en una eliminatoria a partido único en la que se impuso el conjunto sevillano (2-1).