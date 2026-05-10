El Elche vuelve a asomarse al abismo del descenso

Un punto contra un rival directo y mantener la ventaja con el descenso. El vaso medio lleno. Victorias de varios rivales directos y posible caída a la plaza que marca la diferencia entre permanecer en Primera y descender a Segunda. El vaso medio vacío. Esa es la sensación del Elche tras una jornada en la que, si el Girona gana este lunes, los franjiverdes se verían al borde del abismo, sin margen de error.

La sensación en el entorno del Elche es que el punto sumado contra el Alavés, dados los dos balones enviados al palo por parte del conjunto babazorro, acaba siendo incluso positivo, pese a que el objetivo principal era conseguir una victoria que hubiese permitido dar un paso prácticamente definitivo hacia la permanencia. No fue así y tocó esperar acontecimientos en el resto de partidos para saber cuál era la posición del conjunto dirigido por Eder Sarabia a tres fechas para concluir la liga.

A falta del mencionado partido del Girona, el fin de semana no ha sido precisamente positivo para los intereses franjiverdes. Levante, con una impresionante remontada ante Osasuna (3-2), Sevilla, levantando también un resultado adverso contra el Espanyol (2-1) y Valencia, a domicilio en San Mamés (0-1), ganaron sus respectivos duelos, mientras que el Mallorca sumó un punto ante un oponente complicado como el Villarreal (1-1).

Además, la tabla de resultados también dejó la victoria del Celta en campo del Atlético de Madrid (0-1) y el empate del Betis (2-2) en su visita a la Real Sociedad, lo que deja a los verdiblancos sin certificar la quinta plaza, que la próxima campaña da derecho a participar en la Champions League, al disponer de cuatro puntos de renta sobre los gallegos, con nueve todavía en juego. Manuel Pellegrini y sus pupilos, por lo tanto, saldrán con todo mañana en La Cartuja para tratar de asegurar dicha posición de privilegio ante el propio Elche.

Real Sociedad - Betis. / EFE

A los ilicitanos les queda un final de temporada que podría ser de infarto, sin rivales cómodos y con dos encuentros a domicilio. Tienen que visitar al Betis, jugándose la Champions, recibir al Getafe, con opciones de entrar en Europa, y en la última jornada ir a Girona, que podría ser duelo directo por evitar el descenso.

Álvaro y Rafa Mir

Para estas tres finales por la permanencia, el Elche anda pendiente del momento de forma de su delantera, compuesta por André Silva, máximo goleador del equipo con diez tantos; Álvaro Rodríguez, que rompió el sábado una sequía de más de tres meses sin marcar; y Rafa Mir, cuya presencia sobre el césped en Sevilla es más que dudosa debido a los problemas que arrastra en los isquiotibiales.

Mir viajará a la capital hispalense, ya que la intención de Sarabia es que toda la plantilla haga piña en esta fase decisiva de la temporada. El club no ha emitido parte médico alguno y el entrenador no se quiso mojar tras el choque contra el Alavés sobre las posibilidades de contar con el murciano frente al Betis, limitándose a decir que si fuera por ganas estaría disponible y que todos los jugadores viajarán a Sevilla.

Álvaro Rodríguez celebra su gol con el balón en su brazo izquierdo / Áxel Álvarez

En este contexto, recuperar la confianza de un futbolista como Álvaro Rodríguez se antoja fundamental. El hispanouruguayo fue el principal foco de peligro, especialmente en remates de cabeza, contra el Alavés, anotando su sexto gol en liga del curso, lo que le acerca a los ocho que ha anotado Rafa Mir en la 2025-2026.

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«Para un delantero, el gol es todo. Llevaba mucho tiempo buscándolo, he tenido mas ocasiones que me hubiese gustado meter. Hubiese preferido no meter y conseguir los tres puntos», confesó el canterano del Real Madrid en su comparecencia ante los medios tras empatar este sábado. Sin Mir, Sarabia se queda con Álvaro y André Silva como atacantes del primer equipo, más la ayuda de los canteranos Adam y Juan Piera.