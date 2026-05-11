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Primera División

El Girona-Elche de la última jornada ya tiene horario... en principio

LaLiga ha programado todos los duelos con algo en juego para el sábado por la noche

Imagen del duelo entre Elche y Girona de la primera vuelta

Imagen del duelo entre Elche y Girona de la primera vuelta / AFP7 vía Europa Press

David Marín

David Marín

LaLiga ha hecho públicos este lunes los horarios para la jornada 38 de Primera División, última de la temporada, agrupando todos los duelos en los que hay algo en juego para el sábado por la noche, entre ellos el Girona-Elche. La tabla de partidos podría sufrir modificaciones, en función de los resultados de esta semana en las dos jornadas que se disputan.

Horarios de los partidos de la última jornada en Primera División

Horarios de los partidos de la última jornada en Primera División / LaLiga

El partido en Montilivi, al igual que los otros ocho en los que de momento hay cosas en juego, se disputará a las 21 horas, salvo que la patronal de clubes haga modificaciones. Esto podría ser debido tanto a que ninguna de las dos escuadras se juegue algo como a que se puedan agrupar por bloques los partidos en los que haya en juego la clasificación para competiciones europeas o la permanencia, ya que el título está adjudicado al Barcelona.

Permanencia en juego

En este sentido, de momento tanto Elche como Girona apuntan a llegar a esa última jornada con la permanencia en juego, en un duelo directo que adquiriría tintes dramáticos y que supondría una continuación de aquel "play-off" de ascenso a Primera en agosto de 2020, en plena pandemia, que finalizó con éxito franjiverde.

Los jugadores del Elche celebran el gol al Valencia

Los jugadores del Elche celebran el gol al Valencia / Héctor Fuentes

A la espera de posibles modificaciones, de momento el único partido que LaLiga ha programado fuera de esa ventana del sábado a las nueve de la noche es el enfrentamiento entre Villarreal y Atlético de Madrid, que ha sido ubicado el domingo 24 de mayo a las 21 horas.

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Antes del partido contra el Girona, el Elche se enfrentará al Betis en la jornada 36 este martes a las 20 horas y recibirá al Getafe en la jornada 37 el domingo a las 19 horas.

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