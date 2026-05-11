Horario y dónde ver el Betis-Elche de la jornada 36 de Primera División

El Elche, en plena batalla final por conseguir la permanencia en Primera División, visita al Betis este martes 12 de mayo (20 horas) en el estadio de La Cartuja. El partido, correspondiente a la jornada 36 (antepenúltima), enfrenta a dos equipos con objetivos muy diferentes.

El conjunto franjiverde llega tras el punto cosechado en casa contra el Alavés y sin terminar de despegarse de la zona de descenso. El equipo dirigido por Eder Sarabia necesitaría un buen resultado en Sevilla de cara a afrontar con relativa tranquilidad las dos últimas jornadas de la competición, ante Getafe y Girona.

El Betis, por su parte, llega tras un empate con la Real Sociedad en el que dejó escapar dos goles de ventaja. Los verdiblancos son quintos en la tabla, por lo tanto en posición de Champions, pero todavía no han atado esa plaza, algo que podrían hacer ganando a los franjiverdes en su feudo.

Tercer partido contra el Betis

Este será el tercer enfrentamiento oficial del presente curso entre ambos equipos. En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada inaugural de liga, el duelo concluyó en tablas (1-1). Ruibal adelantó a los sevillanos y Germán Valera igualó la contienda.

En Copa del Rey, el Elche visitó al Betis en La Cartuja el pasado mes de enero, en duelo correspondiente a los octavos de final, que terminó con un polémico triunfo local y la correspondiente eliminación ilicitana (2-1). Léo Petrot puso por delante a los franjiverdes y los pupilos de Manuel Pellegrini remontaron con un doblete de Chimy Ávila.

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Eder Sarabia dialoga con Manuel Pellegrini, antes del partido. / Áxel Álvarez

¿Dónde ver por TV el Betis-Elche?

El partido entre Betis y Elche de este martes a las 20 horas podrá ser seguido a través de DAZN. Tanto en la app como en las diversas plataformas de pago que ofrecen este canal, desde media hora antes del encuentro, se realiza una extensa previa con protagonistas de ambos conjuntos.