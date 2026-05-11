Previa del Betis-Elche: Ir a Sevilla para no perder tu silla

La Champions League se cruza en los planes del Elche en un final de temporada que pinta a tenso, en clave franjiverde, durante la semana y media que queda para el desenlace de un campeonato. No por buscar dicha plaza sino por el premio que se la ha abierto a su rival de esta noche por el cupo extra para la máxima competición europea que ha conseguido la liga española.

Un éxito que trastoca los planes ilicitanos, que confiaban en que el Betis llegara con una dosis extra de relajación. Y, no está de más hablar de realidades, del hecho de que una derrota verdiblanca pudiera beneficiar a un rival directo del Sevilla en la batalla por evitar el descenso. Cábalas rotas. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini no se puede relajar, ya que además saltará al terreno de juego una hora después que el Celta, con el que se juega esa quinta posición.

Eder Sarabia dialoga con Manuel Pellegrini, antes del partido. / Áxel Álvarez

Así pinta el viaje a Sevilla, donde solo tendrán tiempo de hacer turismo el amplio número de aficionados franjiverdes que prestará su aliento a la plantilla, desplazada en su totalidad a la capital hispalense, aunque con asterisco. Yago y Adam están descartados. Y la participación de Rafa Mir sigue siendo excesivamente dudosa.

El murciano continúa sin parte médico, pero con problemas en los isquiotibiales que amenazan el desenlace de una temporada de continuos vaivenes, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Sin él, el ataque del Elche sigue siendo cosa de Álvaro Rodríguez, que este lunes recibió el duro golpe del fallecimiento de su padre pero estará disponible, y André Silva. El técnico apunta a rotaciones en el once titular, dada la importancia que se le concede en el club al partido del próximo domingo, en casa, contra el Getafe. Sin embargo, renunciar a cualquier posibilidad de puntuar en La Cartuja se antoja un capricho.

Allí, en Sevilla, haciendo bueno el refrán, el Elche quiere mantener su silla en la mesa de Primera División, la que parecía asegurada en Navidad. Y de la que se levantó durante demasiado tiempo, permitiendo que otros se la movieran de lugar. Parece haber regresado a tiempo para tener la capacidad de mantener su sitio, pero en las tres jornadas que quedan la batalla por evitar la caída al abismo de Segunda va a ser cruel. Y ahí, el Elche no debe pecar de pardillo.

Fortaleza mental

Por este motivo, el cuerpo técnico franjiverde concede una importancia clave al apartado mental en los próximos días. Lo hizo el curso pasado y lo ha fortalecido durante el presente. Funcionó para el ascenso. Se espera que ahora, en otra situación de tensión máxima, las piernas no se agarroten y el cerebro no se funda.

Eder Sarabia recordó, en su comparecencia previa al duelo en La Cartuja, que hace justo un año todo parecía perdido cuando se llegó a las dos últimas jornadas con necesidad imperiosa de ganar... y esperar. Podría volver a ocurrir si la lógica del fútbol se impone en Sevilla, por lo que en ningún caso el pensamiento derrotista se impondrá en el vestuario ilicitano si fuera de casa las cosas siguen sin salir.

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Frente al Elche, Pellegrini tendrá que meditar bien su once inicial, pues tiene a varios jugadores con mermas físicas: Natan, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez. Además, Marc Bartra y Ángel Ortiz son baja por lesión y Ruibal, verdugo franjiverde en la Copa junto a Chimy Ávila, por sanción. El morbo lo pondrá un nuevo duelo contra Abde, criado en la ciudad de las palmeras y formado futbolísticamente en el eterno rival franjiverde. Bragarnik le quiso fichar, no pudo y ahora oposita a verdugo. A mover una silla que Sarabia quiere anclar cuanto antes en la élite. Sin hacer más cuentas que las de ganar. Al Betis. Al Getafe. Y al Girona. Luego vendrán los puntos que el fútbol decida. Y este año pinta a que van a ser bastantes...