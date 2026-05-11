Sarabia, antes del Betis-Elche: "Estoy absolutamente convencido de la permanencia"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, compareció este lunes ante los medios en la previa del duelo contra el Real Betis de este martes (20 horas), en el que el conjunto franjiverde afrontará en el estadio de La Cartuja la antepenúltima jornada de Primera División, en el que los ilicitanos seguirán su batalla por conseguir la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

"Tenemos ganas de seguir disfrutando de ambientes preciosos como el que nos vamos a encontrar en Sevilla", declaró Sarabia ante una cita a la que los franjiverdes llegan con solo dos puntos de ventaja respecto a la zona de descenso, que en estos momentos marca el Alavés, último rival del Elche, con el que empató este fin de semana en el Martínez Valero.

Declaraciones de Sarabia

El entrenador del Elche confirmó las bajas de Yago de Santiago y Adam Boayar, aunque toda la plantilla está previsto que viaje a Sevilla, incluido un Rafa Mir que apurará, según el vasco, hasta el último momento para ver si al menos se puede sentar en el banquillo de La Cartuja, todavía renqueante de las molestias en los isquiotibiales que le han dejado fuera de circulación en las dos últimas jornadas.

Valoración última jornada

"Lo primero, felicitar al Barça por el título y mandar un afectuoso abrazo a Flick por el fallecimiento de su padre... y ahora que vayan a por los 100 puntos. No podemos controlar los otros resultados y tenemos que estar centrados en nosotros. El equipo está bien, llevamos una racha de puntuación muy alta. Después de analizar el partido contra el Alavés creo que lo tuvimos que ganar, en tramos del partido tuvimos muchas llegadas y ocasiones claras. Es momento de manejar las emociones, por ejemplo, en el penalti quizás nos falta un poquito de calma. Por eso queremos transmitir a los jugadores confianza y seguridad. Miramos de reojo a los demás, pero centrándonos en nosotros".

Betis

"Es un gran equipo, con la quinta posición de la Champions bastante encarrilada. En Copa, en situaciones un poco extrañas, nos eliminaron de la competición. Tenemos juego y personalidad. Estamos preparados para volver a ganar fuera de casa".

Eder Sarabia dialoga con Manuel Pellegrini, antes del partido. / Áxel Álvarez

"Equipazo y gran entrenador, el mejor de la historia del Betis. Tienen muchos recursos y alternativas, parece que pueden tener alguna baja en defensa. De mediocampo para adelante tienen jugadorazos, por lo que espero su mejor versión. Creo que vamos a tener la pelota en muchos momentos y comprometerles y entender lo que tenemos que hacer cuando la tengan ellos. Va a ser un escenario precioso y tenemos ganas de seguir disfrutando de estos ambientes".

Rotaciones

"Alguna cosa cambiaremos porque es importante la frescura física. En eso veo al equipo bien porque el otro día tuvimos nuestro mejor momento tras el gol. También veo al equipo con hambre. Vamos a sacar un gran equipo y siempre hay un plan de inicio y otro por las cosas que puedan pasar durante el partido".

Sospechas del Sevilla

"Me sorprende un poco que el Sevilla quiera que el Betis gane. Entiendo que ahora con las dos victorias que han conseguido estarán más tranquilos. Ellos se la están jugando, así que no habrá mucha historia".

Salvación cara

"Hay que aceptar lo que es, no podemos lamentarnos en lo que ha sido otras veces. Parece que la permanencia va a estar muy cara. Hay otros equipos que estarán en la misma situación del Elche. Lo afrontamos con naturalidad porque tenemos ganas de seguir en esta liga. Hicimos una primera vuelta muy buena, con altas expectativas, y ahora estamos peleando por el objetivo lógico".

"Estoy muy convencido de que vamos a conseguir la permanencia, absolutamente. Y es por algo que me demuestra el equipo, tanto en partidos que hemos ganado como en otros que hemos perdido".

Aspecto mental en estas dos semanas

"Si hay algo que no has trabajado, por dar ahora dos charlas no va a entrar. Hay muchos paralelismos con la temporada pasada, el Levante con lo del otro día contra el Alavés, lo que pasó en Huesca, tuvimos que ganar los dos últimos partidos y los ganamos... Entonces trabajamos muchas cosas y llegamos muy bien a esos partidos. Ahora llegamos después de tres meses de malos resultados. Hace unas semanas lo veíamos peor. El juego evidentemente es importante, pero el aspecto mental que ayuda al juego también. Manejar las emociones va a ser importante, en jugadas puntuales y en momentos concretos del partido. Lo venimos hablando y creo que el equipo está preparado".

Confianza de la directiva

"Estuvimos con Bragarnik haciendo números, nos reíamos y acabamos dándonos cuenta de que no servía de nada... Los veo comprometidos y con ilusión por darle estabilidad al club y hacerlo crecer, a nivel económico, de afluencia de público... Estamos en uno de los mejores momentos de la historia de la entidad y sabemos que manternos en Primera va a ser importante para mantener esa estabilidad y que se pueda seguir hablando del Elche en todo el mundo".

Sarabia recibe una tarjeta amarilla por parte del colegiado Busquets Ferrer durante el Elche-Alavés. / Áxel Álvarez

Arbitraje

"Los árbitros también se la juegan, no es lo mismo ser árbitro de Primera que de Segunda y seguro que quieren acertar. Hay que saber leer el partido, como ocurrió el otro día contra el Alavés. Ahora vamos al Betis y eso no va a pasar porque no es su filosofía, pero son cosas que hay que manejar. Los árbitros son determinantes en entender qué está pasando en el partido, no solo en la aplicación del reglamiento sino en entender lo que está pasando. No me preocupa porque no lo puedo controlar, pero evidentemente es importante".

Noticias relacionadas

Situación de la plantilla

"Los veo a todos muy centrados. Ya sabemos que las segundas vueltas en este tipo de equipos con muy complicadas, no solo por el tema clasificatorio sino por situaciones individuales, unos renuevan, otros tienen ofertas, otros acaban contrato... Es lógico, lo hemos hablado y hemos querido ser naturales para que puedan desarrollar su trabajo aquí y ahora lo mejor posible. Cuando tú lo pones todo, la vida al final te recompensa con lo que te mereces. No veo a ningún jugador desconectado, con rendimiento bajo, que se esté guardando o distraído".