El 1x1 franjiverde del Betis-Elche: Petrot queda señalado

La derrota del Elche en el estadio La Cartuja deja muchas conclusiones, a un equipo al filo del descenso... y a un gran señalado: el francés Léo Petrot. El defensa francés fue expulsado por roja directa, tras clavar los tacos en el gemelo de Antony, y condicionó una segunda parte que Pablo Fornals cerró para los verdiblancos con un golazo. Aleix Febas, que no estuvo bien, vio amarilla y no estará contra el Getafe. El coraje de Affengruber y la pausa de Villar, lo mejor de una noche de pocas conclusiones positivas. Consulta las notas de los 16 futbolistas del Elche que han saltado al verde.

5,5 Matías Dituro, Portero Terrenal Tuvo buenas manos, pero mostró su versión más humana, la que menos se parece a San Dituro. No pudo hacer nada en el primero del Cucho... y menos aún en el golazo de Pablo Fornals. Con el balón, algo impreciso de nuevo.

6 Héctor Fort, Defensa Gol y poco más Quinto defensor sin balón y extremo con él. No estuvo especialmente bien, ni en la una ni en la otra. Pero su actuación la aupó el 1-1. Con la ayuda de Firpo, eso sí, en quien golpea el balón antes de que bese la red.

6,5 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Vigoroso 18 años, pero sin arrugarse. Ni por el escenario, con más de 50.000 personas, ni por su marca. Sostuvo a Abde —también surgido en el barrio de Carrús— durante todo el partido en un derroche de superioridad física.

7 David Affengruber, Defensa Infalible Cumplió con nota, como casi siempre. Cuando el Elche se quedó con diez, sostuvo en varias acciones al equipo en acciones de mucho valor. Terminó el partido de '9' buscando el empate.

2 Léo Petrót, Defensa Torpe Expulsado en una acción incomprensible. Golpeó a Antony por detrás, impactando con los tacos en el gemelo. Tampoco estuvo acertado en los 49 minutos que duró sobre el verde. El gran señalado de la noche.

5,5 Germán Valera, Centrocampista Acción clave No estuvo especialmente incisivo por su banda, pero fue vital en el 1-1. Porque condujo de izquierda a derecha, desestructuró a toda la defensa bética y asistió a Fort en el gol.

5,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Sin soluciones Estuvo seguro, como de costumbre. Pero apenas aportó en construcción, sobre todo cuando el equipo se quedó con uno menos. No filtró un pase que hiciera daño al Betis.

5 Aleix Febas, Centrocampista Sancionado Se atrevió menos que de costumbre. Con apenas confianza para conducir, fue amonestado y no estará el domingo contra el Getafe. Doble mala noticia para cuando más se le necesita.

6,5 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Propositivo Fue el mejor del centro del campo franjiverde. Se vació, aportando control y sentido al equipo. Se ha ganado ser indiscutible en las dos "finales" que quedan. Por fútbol, pero también por trabajo.

5 Grady Diangana, Centrocampista Intermitente Conectado a ratos. Dejó alguna acción individual positiva, pero le costó combinar con el equipo. Con espacio, bien. Pero sin huecos, y sobre todo cuando el Elche no tenía el balón, le costó más.

4,5 André da Silva, Delantero Demasiado solo No estuvo especialmente brillante, pero es que no tuvo compañía. Entre Diego Llorente y Valentín Gómez frenaron bien al luso. Apenas entró en contacto con el balón.

4 Víctor Chust García, Defensa De más a mucho menos Nada más entrar salvó un gol sobre la línea de cabeza. A partir de ahí, mal. Lento al corregir y fallando pases a los que no acostumbra.

6,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Enérgico En un contexto muy complicado, destacó. Bajó balones, combinó con sus compañeros y provocó alguna falta. Su acción más relevante, un regular disparo tras una muy buena acción individual. Revulsivo.

4,5 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Intrascendente 30 minutos sobre el verde y apenas acciones de relevancia, que mejoraran la jugada. Tuvo varias opciones de centro, pero fue poco preciso. No mejoró lo ofrecido por Fort.

SC John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Sin Calificar Apenas entró en contacto con el balón.