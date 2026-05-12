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Elche CF | Uno por uno

El 1x1 franjiverde del Betis-Elche: Petrot queda señalado

La irresponsable acción del defensor francés, que clava los tacos en el gemelo de Antony sin opción de disputar el balón, priva al equipo de Eder Sarabia de luchar por los puntos

El once del Elche elegido en La Cartuja, para jugar contra el Betis.

El once del Elche elegido en La Cartuja, para jugar contra el Betis. / LOF

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La derrota del Elche en el estadio La Cartuja deja muchas conclusiones, a un equipo al filo del descenso... y a un gran señalado: el francés Léo Petrot. El defensa francés fue expulsado por roja directa, tras clavar los tacos en el gemelo de Antony, y condicionó una segunda parte que Pablo Fornals cerró para los verdiblancos con un golazo. Aleix Febas, que no estuvo bien, vio amarilla y no estará contra el Getafe. El coraje de Affengruber y la pausa de Villar, lo mejor de una noche de pocas conclusiones positivas. Consulta las notas de los 16 futbolistas del Elche que han saltado al verde.

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Matías Dituro, Portero5,5

Matías Dituro, Portero

Terrenal

Tuvo buenas manos, pero mostró su versión más humana, la que menos se parece a San Dituro. No pudo hacer nada en el primero del Cucho... y menos aún en el golazo de Pablo Fornals. Con el balón, algo impreciso de nuevo.

Héctor Fort, Defensa6

Héctor Fort, Defensa

Gol y poco más

Quinto defensor sin balón y extremo con él. No estuvo especialmente bien, ni en la una ni en la otra. Pero su actuación la aupó el 1-1. Con la ayuda de Firpo, eso sí, en quien golpea el balón antes de que bese la red.

Aboubacar Sangare Traoré, Defensa6,5

Aboubacar Sangare Traoré, Defensa

Vigoroso

18 años, pero sin arrugarse. Ni por el escenario, con más de 50.000 personas, ni por su marca. Sostuvo a Abde —también surgido en el barrio de Carrús— durante todo el partido en un derroche de superioridad física.

David Affengruber, Defensa7

David Affengruber, Defensa

Infalible

Cumplió con nota, como casi siempre. Cuando el Elche se quedó con diez, sostuvo en varias acciones al equipo en acciones de mucho valor. Terminó el partido de '9' buscando el empate.

Léo Petrót, Defensa2

Léo Petrót, Defensa

Torpe

Expulsado en una acción incomprensible. Golpeó a Antony por detrás, impactando con los tacos en el gemelo. Tampoco estuvo acertado en los 49 minutos que duró sobre el verde. El gran señalado de la noche.

Germán Valera, Centrocampista5,5

Germán Valera, Centrocampista

Acción clave

No estuvo especialmente incisivo por su banda, pero fue vital en el 1-1. Porque condujo de izquierda a derecha, desestructuró a toda la defensa bética y asistió a Fort en el gol.

Marc Aguado Pallarés, Centrocampista5,5

Marc Aguado Pallarés, Centrocampista

Sin soluciones

Estuvo seguro, como de costumbre. Pero apenas aportó en construcción, sobre todo cuando el equipo se quedó con uno menos. No filtró un pase que hiciera daño al Betis.

Aleix Febas, Centrocampista5

Aleix Febas, Centrocampista

Sancionado

Se atrevió menos que de costumbre. Con apenas confianza para conducir, fue amonestado y no estará el domingo contra el Getafe. Doble mala noticia para cuando más se le necesita.

Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista6,5

Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista

Propositivo

Fue el mejor del centro del campo franjiverde. Se vació, aportando control y sentido al equipo. Se ha ganado ser indiscutible en las dos "finales" que quedan. Por fútbol, pero también por trabajo.

Grady Diangana, Centrocampista5

Grady Diangana, Centrocampista

Intermitente

Conectado a ratos. Dejó alguna acción individual positiva, pero le costó combinar con el equipo. Con espacio, bien. Pero sin huecos, y sobre todo cuando el Elche no tenía el balón, le costó más.

André da Silva, Delantero4,5

André da Silva, Delantero

Demasiado solo

No estuvo especialmente brillante, pero es que no tuvo compañía. Entre Diego Llorente y Valentín Gómez frenaron bien al luso. Apenas entró en contacto con el balón.

Víctor Chust García, Defensa4

Víctor Chust García, Defensa

De más a mucho menos

Nada más entrar salvó un gol sobre la línea de cabeza. A partir de ahí, mal. Lento al corregir y fallando pases a los que no acostumbra.

Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero6,5

Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero

Enérgico

En un contexto muy complicado, destacó. Bajó balones, combinó con sus compañeros y provocó alguna falta. Su acción más relevante, un regular disparo tras una muy buena acción individual. Revulsivo.

José Antonio Morente Oliva, Centrocampista4,5

José Antonio Morente Oliva, Centrocampista

Intrascendente

30 minutos sobre el verde y apenas acciones de relevancia, que mejoraran la jugada. Tuvo varias opciones de centro, pero fue poco preciso. No mejoró lo ofrecido por Fort.

John Chetauya Nwankwo Donald, DefensaSC

John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa

Sin Calificar

Apenas entró en contacto con el balón.

Adrià Giner Pedrosa, DefensaSC

Adrià Giner Pedrosa, Defensa

Sin Calificar

Hizo un mal disparo, pero es que apenas tuvo tiempo para aparecer.

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