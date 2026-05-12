El Elche se estrella en Sevilla
La expulsión de Pétrot en el 50 ha condicionado a los de Sarabia que no han podido con un Betis lanzado
El Elche visitaba La Cartuja con la vista puesta en sumar de 3 y volver a alejarse de unos puestos de descenso que se están jugando entre muchos equipos. Dituro, Sangaré, Affengruber, Pétrot, Fort, Febas, Villar, Aguado, Germán Valera, André da Silva, Diangana.
El Betis ha salido en tromba en su campo a buscar la victoria y ese puesto en la Champions de la temporada que viene. Y en el minuto 9 ha llegado el primer gol del Betis por medio del Cucho. Desde ahí, el Elche ha crecido y el Betis se ha relajado. Las ocasiones han empezado a llegar por las bandas de Germán Valera y Héctor Fort y, al filo del descanso, un disparo del canterano del Barça ha rebotado en Junior Firpo y se ha colado en la portería de Vallés.
La segunda parte, para mala suerte de los franjiverdes, ha estado marcada por la temprana expulsión de Pétrot, que ha obligado a Sarabia a reorganizar el equipo atrás. Sin embargo, en el minuto 68, Pablo Fornals ha sacado un zapatazo a la escuadra desde la frontal imposible para Dituro. Desde ahí, el conjunto ilicitano lo ha intentado por medio de Álvaro Rodríguez pero no lo ha conseguido.
El Elche cae así en Sevilla y suma una derrota complicada que lo compromete para las últimas jornadas.
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