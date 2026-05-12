El Elche lanza una promoción para llenar el Martínez Valero contra el Getafe

Llenar el Martínez Valero en el cierre a la temporada como local. Es lo que se ha propuesto el Elche de cara a este domingo, cuando recibirá al Getafe en el Martínez Valero, a partir de las 19 horas, en la jornada 37 de la Primera División, que se disputará por completo en horario unificado.

El club franjiverde ha puesto a la venta las entradas para el choque con una novedad: una promoción de entradas. Cada abonado puede retirar un máximo de dos entradas adicionales a la mitad de precio, desde este martes hasta el próximo viernes a las 12 horas, cuando se abrirá la venta al público general.

Precio de la promoción de entradas para abonados para el Elche-Getafe. / ECF

Las localidades con descuento para socios van desde los 60 euros, en Tribuna, hasta los 15 euros, en Anillo Fondo Norte P20. "El equipo necesita un Martínez Valero lleno, vibrante y empujando desde el primer minuto", ha destacado la entidad en su comunicado, haciendo un llamamiento a la afición para que acuda a animar al equipo.

Además, como suele ser habitual, el Elche también ha informado que el día del partido, las Taquillas de Fondo Sur y Fondo Norte permanecerán abiertas desde las 17:00 horas y hasta el inicio del encuentro, siempre que queden entradas disponibles para el público.

La habitual zona visitante pasará a ser franjiverde

La gran novedad para la "final" por seguir en Primera contra el Getafe, además de en la citada promoción de entradas, también se encuentra en la habitual zona visitante del estadio. El club suele reservar entre 300 y 1.200 localidades en Fondo Norte destinadas a a la afición visitante... pero no será así exclusivamente este domingo.

Noticias relacionadas

Los futbolistas del Elche y del Valencia saltan al Martínez Valero, en el derbi de hace un mes. / Jesús Hernández / ECF

El Elche, que no tuvo entradas para su afición cuando visitó el Coliseum en la primera vuelta, ha puesto a disposición del Getafe unas 150 localidades para sus abonados. El resto de ese sector, con unos 1.400 asientos libres e identificado como Anillo Fondo Norte P20, se venderá en esta ocasión a aficionados del Elche, con la idea de que se genere un ambiente lo más franjiverde posible en una tarde que será clave para seguir en la élite.