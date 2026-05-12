Sarabia y el gol anulado al Elche por mano de André Silva: "Es claramente legal y un error muy grave"

"Jodido, impotente y con rabia". Eder Sarabia salió de La Cartuja, tras la derrota del Elche (2-1) frente al Real Betis, con la intención de calmar las aguas en el entorno franjiverde. Con el equipo en puntos de descenso (con 39, mismos que el Levante), el entrenador quiso establecer un símil entre la situación que atraviesa el equipo y lo que vivió la el año pasado con el ascenso: "Esto ya lo hemos vivido, está siendo como lo de la temporada pasada. Con muchas cosas parecidas empezando por las injusticias y demás. Esa mala leche que tenemos y esa injusticia que sentimos, la vamos a poner contra el Getafe como el año pasado la pusimos contra el Málaga".

El técnico quiso poner el foco en el gol anulado a Grady Diang por mano previa de André Silva. Y lo tiene claro: "Es claramente gol". "Tengo mensajes de árbitros que me dicen que es gol. Le pega en una posición natural. Si André hubiera hecho el gol, se debe anular. Pero al dar el pase, se pierde la inmediatez. Es gol, clarísimamente gol. No se puede cometer este error con lo que nos estamos jugando, es gravísimo. Es muy grave", explicó el bilbaíno, visiblemente enfadado con la decisión de Isidro Díaz de Mera Escuderos.

"Hemos sufrido, pero es que es normal porque estábamos frente a un equipo que se jugaba la Champions. Hemos logrado ser muy superiores en varias fases con uno más, pero también con uno menos. Yo entiendo que es complicado no quedarnos en el resultado. El año pasado, cuando tuvimos esas dos derrotas contra Levante y Huesca, también empezamos a verlo negro. Pero quiero decirles que el equipo está bien, que lo demuestra en el campo y que sabemos el camino y lo vamos a volver a recorrer", lanzó Sarabia un mensaje esperanzador a la afición.

Petrot realiza la entrada a Antony que le costó la tarjeta roja. / EFE

El entrenador del Elche, eso sí, asumió la expulsión de Léo Petrot como una decisión correcta del árbitro. "Es un error que jugándote lo que te estás jugando no puedes cometer. Te condiciona mucho. Son errores que en momentos tan decisivos no puedes cometer y hoy nos ha costado caro", dijo Sarabia sobre el lateral.

Cambios y Febas

El preparador franjiverde fue cuestionado por los cambios que hizo, dando entrada a John Chetauya y a Pedrosa por delante de perfiles como Josan Ferrández, Lucas Cepeda o Martim Neto con la necesidad de remontar el partido. "En los últimos minutos hemos generado faltas, córners y situaciones de peligro. Hemos tenido capacidad de presionar alto y de que no nos hagan muchas ocasiones ellos. No son tanto los cambios, más bien lo que ha pasado en el campo", defendió sus decisiones.

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Aleix Febas, con el balón controlado durante el partido en La Cartuja. / Europa Press

Sarabia contó que Buba Sangaré fue sustituido por "molestias en los isquiotibiales" y también se lamentó por la amarilla a Aleix Febas. El centrocampista vio la décima tarjeta de la temporada y no estará el domingo, frente al Getafe. "Estábamos pensando en cambiarle, pero veíamos a Gonzalo más fatigado. No son acciones que se nos escapen, las tenemos en cuenta. Entendíamos que Aleix estaba bien, pero le perdemos. Ahora, jugará otro que lo hará muy bien y que pondrá sus virtudes", expresó sobre la ausencia del "14" franjiverde.