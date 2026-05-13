Los daños colaterales de la visita a La Cartuja del Elche

Una visita con un saldo bastante negativo para el Elche. Sin puntos, sin buenas sensaciones... y además con tres sancionados. Dos futbolistas y el entrenador, que salvo sorpresa no volverá a sentarse en el banquillo esta temporada. Así vuelve el equipo de su viaje a Sevilla. La aventura del Elche en La Cartuja volvió a dejar, por segunda vez en lo que va de año, una serie de daños colaterales que complicarán el futuro más inmediato del club. Un viaje amargo, que nuevamente terminó 2-1 (mismo resultado que en Copa del Rey), y que volvió a dejar en el club la sensación de haber sido gravemente perjudicado en lo arbitral.

En enero, en la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey, el cabreo llegó por la acción con la que el Real Betis deshizo el 0-1, resultado que hubiera dado paso a la siguiente ronda al equipo franjiverde. Aitor Ruibal empujó a Pedrosa antes de robarle el balón en línea de fondo, sirvió para Fornals y el Chimy Ávila empató el partido. El árbitro no apreció falta en directo, pero tampoco fue llamado por el VAR para rectificar su decisión. Aquella noche, que terminó con Eder Sarabia expulsado (y sancionado) por el lanzamiento de una botella al terreno de juego, también trajo polémica.

La visita liguera a La Cartuja dejó un sabor similar en el franjiverdismo. No por la expulsión de Léo Petrot, en un error "que no se puede cometer" según el asumió el propio Sarabia. Pero sí en un gol anulado al Elche en el descuento de la primera parte, con 1-1 en el marcador, en la que el balón golpea en el brazo de André Silva en un intento de despeje de Diego Llorente. "Es claramente gol. Le pega en una posición natural. Si André hubiera hecho el gol, se debe anular. Pero al dar el pase, se pierde la inmediatez. No se puede cometer este error con lo que nos estamos jugando, es gravísimo", explicó el técnico en sala de prensa.

Eder Sarabia da indicaciones a sus futbolistas en La Cartuja, el pasado martes. / Europa Press

La acción rondó la cabeza del entrenador del Elche durante toda la segunda parte. Y tras el final, con el Elche yéndose de vacío, le dijo a Díaz de Mera en el túnel de vestuarios "sois unos sinvergüenzas, hijos de puta", según recoge el acta arbitral. A los minutos, más calmado, fue al vestuario a disculparse... pero dificilmente tendrá perdón. El reglamento indica que el Juez Disciplinario le castigará con entre cuatro y seis partidos, por lo que Sarabia dice adiós a lo que queda de temporada y al inicio de la siguiente.

Más castigos

Pero las sanciones al Elche no se quedarán únicamente en el entrenador. Aleix Febas y Léo Petrot, a falta de confirmación, tampoco estarán en la final de este domingo (19 horas) frente al Getafe. El francés fue expulsado tras una acción difícilmente justificable, en la que clavó los tacos sobre el gemelo de Antony, sin opción de disputar el balón. Será sancionado con uno o dos partidos, siendo el castigo corto el más probable.

Petrot realiza la entrada a Antony que le costó la tarjeta roja. / EFE

Pero la baja más sensible para el Elche llega con su faro. Con su futbolista más diferencial e imprescindible en el centro del campo. Aleix Febas vio la décima tarjeta amarilla en La Cartuja —la cual no será recurrida por el club— y cumplirá ciclo este domingo. Una ausencia tremendamente complicada de suplir, para la que no existe un perfil similar en la plantilla franjiverde. Ha jugado 35 partidos, todos como titular, perdiéndose únicamente el Elche-Barcelona precisamente por este mismo motivo (cumplir ciclo de amarillas).

Tocados y desgaste físico

Al margen de los lesionados, el Elche también tendrá que gestionar las cargas físicas con especial cuidado a lo largo de la semana, ya que encadenará tres partidos en apenas nueve días. El derroche físico empleado por el equipo en la segunda parte frente al Betis, que compitió con uno menos durante casi 50 minutos, será uno de los lastres para preparar la "final" contra el Getafe.

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Buba Sangaré celebra el 1-1 a lomos de Héctor Fort, en La Cartuja. / LOF

Además, al menos hay dos tocados. El delantero Rafa Mir y el carrilero Buba Sangaré. Ambos son generalmente titulares estando al 100%, pero su presencia en la convocatoria para el domingo todavía es incierta. Mir lleva varias semanas con problemas en los isquiotibiales. Estuvo en La Cartuja, pero no en el banquillo. Vio el partido desde uno de los palcos junto a Alejandro Iturbe y parte de la expedición franjiverde. Mismo problema tiene Buba, que fue sustituido por molestias que, en principio, no revisten gravedad. Dos futbolistas a mimar para una "final" en la que, ahora sí, el Elche se juega la vida en Primera División sin Febas, Petrot ni Sarabia... en el mejor de los escenarios.