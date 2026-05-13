Elche CF
¿Cómo tiene el Elche el golaveraje particular frente a sus rivales por la permanencia?
El conjunto franjiverde tiene el coeficiente perdido con la mitad de los equipos de la zona baja... a falta de conocer el del Girona, con resultado favorable (3-0) en la primera vuelta
EFE
El Elche, cuya permanencia puede decidirse por pequeños detalles ante la igualdad existente en la clasificación, tiene perdido el coeficiente particular con tres de los seis equipos implicados en la lucha por evitar el descenso. El conjunto ilicitano suma 39 puntos a falta de dos jornadas para el final, dos más que el Deportivo Alavés y los mismos que Levante, Mallorca, Espanyol y Girona, además de uno menos que el Sevilla, aunque todos estos equipos aún deben disputar el partido correspondiente a la presente jornada.
En caso de empate a puntos al término de la competición, el Elche saldría perjudicado frente al Alavés, con el que perdió en Vitoria (3-1) y empató en el Martínez Valero (1-1); ante el Espanyol, tras caer en Barcelona (1-0) e igualar como local (2-2), y también frente al Mallorca, al que ganó en Elche (2-1) pero con el que perdió en Palma (3-1).
El duelo particular con el Sevilla está equilibrado después de que ambos partidos terminaran con idéntico resultado (2-2), por lo que en ese caso prevalecería el coeficiente general, mientras que el Levante es el único rival directo al que el Elche superaría tras vencer en el Martínez Valero (2-0) y perder en Valencia (3-2).
Con el Girona, el coeficiente particular aún no está resuelto, ya que ambos equipos deben enfrentarse en la última jornada del campeonato, aunque el triunfo del Elche en la primera vuelta (3-0) deja muy decantado este factor a su favor.
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