El espejismo de las dos últimas jornadas franjiverdes

Dos jornadas para el final, el objetivo del año en juego, queda jugar en el Martínez Valero y después de visitantes. Dicho así, podría ser tanto el final de la temporada pasada como el de esta. En 2025, la fortuna terminó del lado del Elche, ya que, tras ganar a Málaga y Deportivo de La Coruña, conseguían el tan ansiado ascenso. A diferencia de esa ocasión, los de Sarabia tienen que enfrentar a dos equipos que todavía pelean por prácticamente todo.

Aquel 2025 donde todo era ilusión planteaba un reto inesperado en el final de temporada franjiverde. Tras siete jornadas consecutivas como líderes de segunda, el Elche encadenó derrotas contra el Levante y el Huesca, lo que les hizo caer fuera de las plazas de ascenso directo. Tocaba abonarse a la épica.

Partiendo como tercero, el conjunto dirigido por Eder Sarabia tenía que ganar y que Mirandés o Levante se dejaran puntos. El calendario fue benévolo con los franjiverdes. Tanto Málaga como Dépor ya tenían su temporada decidida, por lo que sus partidos ya eran mero trámite. Para añadir todavía más fortuna a los ilicitanos, el Mirandés empató a las primeras de cambio. El destino estaba en manos franjiverdes. Aun con un contexto favorable, los partidos debían convertirse en victorias. El Elche respondió de manera excelente. Un 2-0 contra el conjunto boquerón en el Martínez Valero fue continuado en Riazor con un 0-4 que certificaba el ascenso.

Ya en el presente, el Elche no tiene la suerte de jugar contra equipos con nada en juego, principalmente porque solo Oviedo, descendido, y los cinco primeros clasificados, ya en Champions. El Getafe, primer bache en el camino del Elche, tiene todos los frentes abiertos. Los de Bordalás son séptimos y buscan clasificarse para la Conference League. Sin embargo, los 45 puntos que atesora el club azulón hacen que el descenso sea una posibilidad más que plausible. Pese a tener que jugar aún contra el Mallorca, el equipo madrileño tiene a media liga pisándole los talones por la última plaza europea.

El Girona lo tiene todavía más complicado. El equipo dirigido por Míchel está en descenso con los mismos 39 puntos que el Elche. Con un partido más por jugar, los catalanes podrían llegar a la cita en Montilivi de la última jornada con la salvación certificada. Para ello han de ganar a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid para después confiar en que alguno de sus competidores no puntúe. En otro momento de la temporada esto sería más que factible. Sin embargo, el conjunto albirrojo lleva cinco partidos seguidos sin sumar tres puntos.

Noticias relacionadas

Antes del partido contra el Getafe, el Elche tiene que esperar a la conclusión de la jornada 36. Pese a ser decimocuartos, hasta cuatro equipos podrían adelantar a los franjiverdes en la tabla, dejando abierta la posibilidad de llegar al Martínez Valero en descenso.