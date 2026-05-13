Ahora que el miedo inquieta más, cobran más importancia las palabras de Eder Sarabia, el pasado lunes, en la previa del Betis: “Me decía mi mujer: ‘No pienses en resultados, porque al final no salen los que tú quieres’”. Porque, a estas alturas, ¿quién sabe con certeza qué dos equipos acompañarán al Oviedo a Segunda?

Es cierto que hoy la presión es mayor. Pero la pura realidad es que solo quedan seis puntos, el Elche se asoma al abismo y el domingo espera Bordalás, un sabio estratega en medir los ritmos del partido. Entonces, la cuestión es clara: ¿adaptarse al partido que quiere el Getafe o sostener el propio?

Mi amigo Salva, socio franjiverde, salió desesperado del Martínez Valero, con impotencia por la habilidad del Alavés para llevar el partido a su terreno. Claro que el que dirigía los hilos era Quique Sánchez Flores, otro maestro en cómo adaptarse a cada contexto.

La sensación es que Sarabia ha entendido la lección: poner foco en estar concentrados, sostener una identidad propia incluso con presión, valentía sin estridencias. Que Dituro, Affengruber, Villar y Rodríguez marquen el camino. Es decir, no pasa nada por resguardarse más con tres centrales a estas alturas. Porque una cosa es no vivir esclavo del resultado inmediato y otra renunciar a hacer todo lo posible.

Eder Sarabia da indicaciones a sus futbolistas en La Cartuja, el pasado martes. / Europa Press

“Si hay algo que no has trabajado, ahora, de repente, por querer dar dos charlas, no va a entrar”, recordaba en la misma comparecencia el entrenador vasco. Ahí hay una verdad enorme: no improvisar calma cuando llega la presión. La serenidad, que puede decidir el domingo, no aparece de repente. Se entrena mucho antes de que llegue el miedo.