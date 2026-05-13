Los rivales del Elche no perdonan y las cuentas para seguir en Primera se complican

Todavía más difícil. Porque el Sevilla remontó en Villarreal (2-3) y el Espanyol ganó un partido cinco meses después (2-0 al Athletic). Pero sobre todo porque el Alavés, que arrancó la jornada en descenso, ganó a un Barça que todavía saboreaba el alirón (1-0). Los partidos correspondientes a la jornada 36 disputados este miércoles han puesto todavía más cuesta arriba la permanencia del Elche en Primera División. Solo firmó un resultado conveniente el Mallorca, que cayó en el Coliseum frente a un Getafe que, eso sí, visitará este domingo el Martínez Valero muy cerca de cerrar la plaza europea.

Y eso que la tarde no empezó mal para los intereses franjiverdes. El Sevilla perdía 2-0 en La Cerámica en apenas 20 minutos. Pero los de Luis García Plaza le dieron la vuelta. Oso inició inició el camino, Kike Salas igualó el marcador y Akor Adams cerró la remontada, una que significa la tercera victoria consecutiva del Sevilla. Los hispalenses, con 43 puntos, se sitúan décimos, con cuatro unidades más que el Elche.

El Espanyol, que tampoco empezó bien, terminó haciendo lo que no había hecho en todo 2026: ganar un partido de fútbol. Y con la aparición de un viejo conocido, de Pere Milla. El atacante hizo el primero, el veterano Kike García el segundo y el club perico, que iniciaba la jornada con los mismos puntos que el Elche, se va hasta las 42 unidades (además de golaveraje particular).

Pere Milla celebra su gol contra el Athletic, este miércoles. / EFE

A las 21:30 horas arrancó el partido de quien no podía ganar... pero que también sumó tres puntos. El Alavés superó a un Barça bajo mínimos, apenas dos días después de celebrar el título de liga. El equipo de Hansi Flick ni disparó entre los tres palos en 90 minutos. El equipo babazorro era 19º antes del pitido inicial. Pasa a ser 15º con 40 unidades, uno más que los franjiverdes. Y también tiene el golaveraje particular ganado al Elche.

El único partido que fue relativamente positivo fue el que se produjo en el Coliseum, con triunfo del Getafe sobre el Mallorca (3-1). Los de José Bordalás dejan al equipo mallorquín con 39 puntos, mismos que el Elche. Visitarán el Martínez Valero a un triunfo de cerrar matemáticamente la plaza europea.

Cambio de situación

Con el Real Oviedo matemáticamente descendido, el descenso sigue tremendamente igualado. Entre el 16º, que es el Elche, y el 19º, el Girona, todos tienen los mismos puntos: 39. Eso sí, el equipo de Míchel Sánchez todavía tiene que jugar mañana frente a la Real Sociedad en Montilivi. Justo encima, el Alavés pasa a ser 15º con 40 puntos. Por delante, Espanyol, Valencia y Osasuna comparten el hecho de acumular 42 unidades.

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La afición del Elche anima a su equipo durante un partido, esta temporada en el Martínez Valero. / Jesús Hernández / ECF

Al Elche le quedan dos partidos de liga. Este domingo (19 horas) frente al Getafe, en el Martínez Valero, y el próximo sábado 23 de mayo (21 horas), en Montilivi. Eso sí equipo de Eder Sarabia depende de sí mismo para seguir en la élite. Ganando ambos compromisos, será equipo de Primera División la próxima temporada. Son las cuentas a las que se agarra el equipo de Eder Sarabia tras un miércoles aciago para sus intereses.