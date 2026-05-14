Febas: "No tengo nada cerrado con otro club, estoy con el Elche hasta la muerte"

Sin querer oír, hablar ni pensar un solo segundo en su futuro. En lo que hará con su carrera a partir del próximo sábado, cuando termine la temporada y el Elche ya sepa si competirá en Primera o en Segunda División. Aleix Febas solo piensa en la salvación del equipo. En que el próximo año, sea con o sin él, el conjunto franijverde siga compitiendo en la élite del fútbol español.

"Cuando acabe la temporada hablaré, haré una entrevista o lo que queráis. Mi futuro no me importa nada, pero es que no tengo nada cerrado a día de hoy. Lo prometo por mi hijo. Hasta que el futuro del Elche no se sepa no voy a tomar ninguna decisión porque le debo mucho a este club. Quiero cerrar los rumores sobre mi futuro porque no hay nada cerrado. Solo me interesa el futuro del Elche, al mío no le dedico nada, lo juro por mi hijo. Estoy con este equipo a muerte". Contundente, zanjando su futuro hasta el final de la liga. Así se mostró Febas en sala de prensa, quien no quiere entrar a valorar las muchas ofertas que tiene hasta que se conozca el desenlace de la liga.

El sentir del vestuario ante la permanencia: "Los resultados no se están dando como queríamos, pero lo bueno es que seguimos dependiendo de lo que hagamos nosotros. Lo lógico es buscar cuentas... pero todo pasa por nosotros empezando por el domingo. Nos centramos únicamente en el partido contra el Getafe"

Sancionado contra el Getafe: "Me duele en el alma no estar el domingo, pero trataré de tirar como uno más del carro. Como haremos todos. Estoy jodido, pero con ganas de ver a mi equipo darlo todo. Sé que lo van a hacer"

Partido contra el Getafe: "Por nuestra cabeza solo puede pasar el ganar. Cuando piensas en cosas buenas, es más fácil que llegue. Nos enfocamos en la victoria y en que llegue la victoria. El pensar en cosas malas te hace estar más engarrotado. Hemos tenido un calendario más complicado porque todos nuestros rivales se juegan cosas, pero eso también es culpa nuestra por no hacer los deberes antes"

Un punto de los últimos nueve: "Nos están condenando errores individuales. El día del Alavés, contra un rival directo, tampoco fue fácil competir. Además el error individual del penalti que hice yo"

A la afición: "He estado en muchos clubes, pero tener una afición tan sana como la que hay aquí es complicado. En los momentos complicados no ha habido ningún reproche. Estamos en un sitio idóneo para ser uno mismo, para poder crecer y estar todos juntos. Nos lo merecemos nosotros, pero ellos también"

Arbitraje: "Muchas veces hay criterios diferentes. Somos el Elche y con orgullo. Lo vamos a hacer por mucho que otros clubes más grandes hayan tenido más suerte en ese sentido. A nosotros los grises casi nunca nos salen de cara, pero también es otro motivo para estar motivados para sacarlo"

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Sin Sarabia: "Al final estamos en un momento en el que las pulsaciones van a 200. El míster es el primero que es pasional, que vive el club y que vive la ciudad. Yo prefiero gente emocional que fría y el que tiene boca se equivoca. El míster es el primero que sabe que posiblemente se equivocó. También hemos ganado sin el míster en el banquillo"