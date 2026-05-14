Primera División
Horario y dónde ver el Elche-Getafe de la jornada 37 de Primera división
El conjunto franjiverde recibe a los de Bordalás en el último partido de la temporada en el Martínez Valero
El Elche, en mitad de una lucha encarnizada por la salvación que comprende media clasificación, recibe al Getafe este domingo 17 (19 horas) en el Martínez Valero. El partido, correspondiente a la jornada 37, enfrenta a dos equipos con opciones, tanto de descender como de clasificar a Europa.
El conjunto franjiverde llega en mal momento. Tras un buen abril, con nueve de doce puntos posibles, el equipo dirigido por Eder Sarabia se encuentra sumido en otro bache de resultados. En las últimas tres jornadas, el Elche solo ha conseguido un punto, frente al Alavés.
El Getafe llega con una racha calcada. Tras perder por dos goles a cero contra Barça y Rayo, el partido contra el Oviedo su único punto en casi un mes. Pese a los malos resultados, los de Bordalás son los mejor colocados para clasificarse a Conference League. Al mismo tiempo, con dos partidos por jugar, todavía no han asegurado su permanencia.
En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada 14, el Elche cayó por 1-0. El partido, celebrado en el Coliseum, solo vio gol de Arambarri. Tras una bicicleta de Nyom contra Héctor Fort y varios rechaces dentro del área de Iñaki Peña, el uruguayo mostró su calidad en el remate de cabeza para dejar los tres puntos en casa.
¿Dónde ver por TV el Elche-Getafe?
El partido entre Elche y Getafe podrá ser seguido a través de DAZN. A través de las múltiples plataformas que ofrece, desde media hora antes del encuentro, se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos equipos.
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