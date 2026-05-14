Elche CF
Rafa Mir reaparece con el grupo a tres días del Elche-Getafe
André Silva se ausenta por enfermedad en el entrenamiento de este jueves, desarrollado en el Díez Iborra
Rafa Mir, de nuevo con el grupo. El delantero del Elche reaparece entrenando con sus compañeros tres semanas después de su lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Se ha ejercitado este jueves junto a sus compañeros, en la sesión matinal del Díez Iborra, abierta en los primeros 15 minutos para los medios.
Tras perderse los últimos cuatro partidos por esos problemas físicos, apurará para llegar al Elche-Getafe de este domingo (19 horas)... pero su presencia no está ni mucho menos garantizada. Ha completado los primeros minutos del entreno junto a sus compañeros, participando en ejercicios de activación y en un rondo. Pero su presencia en la "final" por la permanencia frente al equipo de Bordalás es todavía incierta.
Mir ha vuelto... pero André Silva no ha estado presente. El 'Pichichi' franjiverde con 10 dianas se ha quedado en casa por "enfermedad", según han informado fuentes del club. En principio no habrá problema para que forme parte del equipo el domingo.
Adam, de nuevo fuera
Quien tampoco se ha ejercitado este jueves ha sido el canterano Adam Boayar. El mediapunta arrastra una serie de molestias musculares desde hace meses en distintas zonas que no le permiten tener continuidad con el grupo. Su baja ha sido suplida nuevamente por Juan Piera, delantero llegado al filial en invierno. Además, el central David Hernández y el lateral diestro Álex Herráiz, ambos en edad juvenil, también han formado parte del entrenamiento.
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