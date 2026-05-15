Eder Sarabia, en la previa del Elche-Getafe: "Por mucho que quieras un resultado, las cosas van a ser lo que tengan que ser"

La temporada está cerca de llegar a su fin. El Elche recibe al Getafe este domingo (19 horas) en la última jornada como locales. Con dos partidos por jugar, el conjunto de Eder Sarabia está fuera del descenso, pero empatado a puntos con los equipos que lo marcan: "Dependemos de nosotros, como la temporada pasada".

Álvaro Rodríguez pelea un balón con Borja Mayoral durante el partido de la primera vuelta entre Elche y Getafe. / EFE

Tras lograr una serie de resultados en abril, el equipo franjiverde solo ha sumado un punto de los últimos nueve. "Es de valorar la puntuación que tenemos, pero este año todo va a ser más caro. Tenemos la seguridad de que vamos a volver a hacer un gran partido", declaró Sarabia. "Estamos fuera del descenso, hemos estado muy pocas jornadas ahí. Dependemos de nosotros, como la temporada pasada", añadió.

En el pasado encuentro, contra el Betis, el Elche vivió diversos hechos que condicionarán su próximo enfrentamiento. El primero de ellos fue un gol anulado a Grady Diang por mano de André Silva justo antes del descanso. "El gol es claro. El equipo se mereció irse 1-2 al descanso y el partido hubiera sido otro. Es un error muy grave que no se puede cometer. Es una jugada como las que nos han explicado. Fuimos muy perjudicados por el árbitro, ya ha pasado y ojalá el que venga el domingo acierte", afirmó el entrenador bilbaíno.

El segundo momento llegó ya en la segunda parte, cuando Léo Petrot realizó una fea entrada a Antony que le hizo ver la tarjeta roja. "Leo pidió perdón, pero no tenía que hacerlo. Es un jugador ejemplar que siempre pone lo mejor. El otro día mide mal en esa acción donde muchas veces es tan bueno", desveló Sarabia.

Tampoco podrá contar con Aleix Febas, ya que, en el mismo partido, vio su décima amarilla. "Hubo cinco o seis acciones parecidas donde no amonestó y justo en esa decide hacerlo con Aleix. Como explicó ayer, es uno de los más comprometidos y lo perdemos el domingo, pero no pasa nada y no me dedicaré a lamentarme por ello", declaró el técnico.

Sarabia recibe una tarjeta amarilla por parte del colegiado Busquets Ferrer durante el Elche-Alavés. / Áxel Álvarez

Esos hechos llevaron a que Sarabia fuera sancionado tras el partido por, según el acta arbitral, insultar a los colegiados. "Hay cosas en las que estoy trabajando que, por momentos, no soy capaz de controlar. Por otro lado, quiero decir que lo que pone en el acta no es lo que pasó", afirmó el entrenador franjiverde. "Cuando acaba el partido no me dirijo al árbitro. Salgo a separar a los jugadores que van hacia él. Estamos trabajando en quitar esa sanción", agregó.

Lo siguiente para el Elche de Sarabia será el Getafe: "Es de los equipos más reconocibles de la liga. Saben manejar muy bien los partidos y si no atacas bien te presionan. Es un partido en el que tenemos que ser inteligentes, igualándolos en los duelos, como hicimos contra el Alavés, y tener finura en los últimos metros".

Para el duelo contra los de Bordalás, el entrenador del Elche ha asegurado que podrá volver a contar con Rafa Mir. Sumados a los sancionados, tampoco podrán estar Adam Boayar y Yago Santiago, todavía lesionados.

Con el final tan cerca, varios objetivos van asegurando sus objetivos. Esto lleva a que algunos especulen sobre su rendimiento en los partidos restantes. "Por mucho que quieras un resultado u otro, las cosas van a ser lo que tengan que ser. Es comprensible. Si ya has hecho tus deberes, es difícil exigirte que estés al 100%, es humano y no hay nada que hacer", opinó Sarabia. "La integridad no es que nos manden cartas a nosotros sobre si tenemos que competir o no. Si hay dos equipos a los que les interesa un resultado, es probable que este se dé", continuó.

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Antes del encuentro, la afición tiene preparada una previa, la cual no pudo ser contra el Alavés por las lluvias. "Necesitamos generar una energía que combine rabia y convicción. Sé que un gran número de aficionados siente eso. Queremos que llegue el partido, animar, empujar. Estamos convencidos y vamos a ir a por ello. No sabemos si se dará o no, pero vamos a ponerlo todo", concluyó Sarabia.