La igualdad marca la historia entre Elche y Getafe

Con el final de la liga a la vuelta de la esquina, franjiverdes y azulones tienen en el Martínez Valero la oportunidad de atar sus objetivos si consiguen una victoria. Sin embargo, la historia de ambos equipos lleva a pensar que esto no será así. Desde la refundación de los madrileños en 1983, Elche y Getafe se han enfrentado en 23 partidos. En doce de ellos, el resultado ha sido un empate.

Nino celebra un gol contra el Getafe. / Información

En lo que respecta a triunfos, el conjunto ahora dirigido por José Bordalás lleva la delantera, con siete victorias. En cuanto a goles, los aficionados del Getafe han celebrado 28 tantos, por los 21 que han conseguido los franjiverdes.

Tres días antes de la Navidad de 1991, Papá Noel se adelantó para regalar al mundo el primer enfrentamiento entre el Elche y Getafe CF. En aquel año, ambos equipos compitieron en el grupo tres de la Segunda División B. Sin embargo, el obsequio invernal se dejó tras de sí los goles, porque el Martínez Valero presenció un 0-0.

El primer tanto entre azulones y franjiverdes tuvo que esperar a la segunda vuelta. Antonio José Rivera adelantó a los locales en el Municipal Las Margaritas un minuto después del descanso. De nuevo, el partido concluyó en empate cuando Tino San Sebastián rescató un punto para el equipo dirigido por Tomeu Llompart, desde los once metros.

Para ver una victoria hubo que esperar casi una década más. La visita del Elche al Coliseum en la temporada 1999/2000 significó la primera victoria franjiverde contra el Getafe. Pese a ser uno menos durante toda la segunda parte por la expulsión de Tito Vilanova, los goles de Ariel Zárate y Edu García fueron suficientes para conseguir los tres puntos.

No debió sentar bien el resultado en Getafe, cuando su viaje al Martínez Valero en la temporada siguiente se saldó con un 1-4. La primera victoria azulona estuvo marcada, al igual que la franjiverde, por las expulsiones del conjunto ilicitano. Juan Luis Redondo y César Gálvez se fueron a las duchas antes de tiempo, por lo que una derrota local era inevitable. Aquel año, el Elche evitó el descenso por un punto gracias a un buen inicio de temporada. La historia está condenada a repetirse.

La siguiente celebración franjiverde se hizo esperar. En 2014, además de regresar a primera, los de Fran Escribá volvían a saber lo que era ganar al equipo azulón. En el Martínez Valero, Richmond Boakye marcaba en el descuento para conseguir tres puntos que, a la postre, fueron esenciales para mantenerse en La Liga, de nuevo por la mínima.

Kike Pérez celebra uno de los dos goles que marcó en la última victoria franjiverde frente al Getafe / MATIAS SEGARRA

Si hubo una temporada ideal para el Elche, esa fue la 21/22. A excepción de lo que pueda pasar en el partido del domingo, ese sigue siendo el único año en que alguno de los dos equipos ganó los dos partidos contra el otro. En la primera vuelta, en Getafe, el conjunto franjiverde se impuso a través de un gran pase de Mojica y un mejor recorte de Lucas Pérez.

Ya en casa, el equipo azulón pegó el primer golpe por medio de Enes Ünal. Sin embargo, la rápida y poco ortodoxa reacción de Lucas Olaza igualó el encuentro. Hacia el final del encuentro, Kike Pérez decidió vestirse de héroe marcando dos tantos en diez minutos.

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Desde entonces, Elche y Getafe se han enfrentado en tres ocasiones, todas en Primera División, pero los franjiverdes no han sabido replicar las actuaciones de hace un lustro. Este domingo, no solo estarán en juego tres puntos vitales para la permanencia, sino que también el hecho de mantener el récord de la temporada perfecta en los duelos entre franjiverdes y azulones.