El "don" de Boakye busca heredero en el Elche-Getafe

Han pasado doce años, pero el franjiverdismo sigue recordando con cariño el paso del ghanés Richmond Boakye por el Elche. Duró solo una temporada, en calidad de cedido por la Juventus. Y su incorporación luego costó más de un quebradero de cabeza, por las denuncias del club italiano por los retrasos en los pagos de su fichaje. Pero entre la afición, Boakye será recordado por su "don". El de hacer goles. No fueron muchos, sí decisivos.

Boakye, en un reportaje con INFORMACIÓN / Antonio Amorós

Entre ellos, probablemente el más recordado fue el que anotó precisamente contra el Getafe en el estadio Manuel Martínez Valero. Fue el 6 de abril de 2014. Era todavía la jornada 32 de liga, pero el conjunto dirigido por Fran Escribá necesitaba imperiosamente los tres puntos ante un rival directo por la permanencia, tras una racha de cinco jornadas sin ganar y con visitas a Valencia y Atlético en el horizonte inmediato (luego se perderían esos dos partidos).

El Elche-Getafe de 2014

A aquella jornada 32, el Elche llegaba con 32 puntos, en 15ª posición. Con uno más que el Getafe y con solo dos de renta con la zona de descenso. El duelo transcurrió sin goles, con más angustia y miedo que juego y ocasiones. Todo se encaminaba al 0-0 hasta que Carles Gil sacó un centro, en busca de una cabeza prodigiosa. La misma que ya había aparecido previamente en situaciones parecidas.

Era el minuto 93. La zona Boakye. El ghanés convirtió su cuarto gol del curso en liga. Sus dos primeros, a comienzos de curso, contra Almería y Real Madrid, también llegaron en esos instantes finales de partido. Uno valió un punto. El otro, minutos de ilusión hasta que Muñiz Fernández señaló aquel penalti de Carlos Sánchez a Pepe que dio la victoria a los madridistas en la ciudad de las palmeras.

El gol de Boakye al Getafe desató la locura en Elche y en el Elche, aunque el delantero lo celebró con calma, casi incredulidad. Así era su carácter. Y cimentó una permanencia en la que el africano volvió a hacer otra diana clave, contra el Levante en la jornada 35. Luego se fue e hizo carrera, convirtiéndose en un auténtico trotamundos: Italia (Atalanta y Latina), Holanda (Roda), Serbia (Estrella Roja), China (Jiangsu Suning), Polonia (Gornik Zabrze), Israel (Beitar Jerusalén), Grecia (Lamia), Libia (Al-Akhdar), Malasia (Selangor) y Bosnia y Herzegovina (Sloga Meridian).

Boakye remata de cabeza en su gol al Getafe de 2014 / Información

El heredero de Boakye

A sus 33 años, Boakye apura su fútbol en el modestísimo Renato Curi Angolana, de la Serie D italiana, al que se incorporó el pasado mes de enero. Ya lejos de aquella época en la que hacía goles decisivos con la franja verde en el pecho. Ahora, se busca sucesor. Alguien que herede su "don" y marque un gol decisivo para la permanencia del Elche en Primera División.

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