Elche CF
La Previa del Elche-Getafe, al detalle: así será el recibimiento más especial de la temporada
Desde las 14 horas de este domingo, el parking del Fondo Sur del Martínez Valero contará con hinchables, un tifo colectivo, barras con comida y bebida y se recibirá al equipo franjiverde entre cánticos y pirotecnia
Una previa especial, para una jornada especial, en la que la permanencia irá en juego. El Elche-Getafe de este domingo (19 horas) se ha convertido en el partido de la temporada para el equipo de Eder Sarabia. Un duelo en el que un triunfo dejaría a los franjiverdes muy cerca de asegurar su continuidad en Primera División. Un empate pospondría la agonía hasta Montilivi. Pero una derrota complicaría (y mucho) la continuidad del club en la élite.
Para ello, el club ha anunciado una convocatoria franjiverde este domingo, desde las 14 horas, en la que ir caldenado el ambiente desde bien pronto. Una previa para el partido más trascendental en lo que va de campeonato. En colaboración con la Federación de Peñas, la Grada de Animación y el Ayuntamiento, el Elche ha organizado una jornada festiva con la que concentrar fuerzas desde cuatro horas antes del inicio choque frente al Getafe.
Se ubicará en el párking del recinto interior del Martínez Valero, más concretamente en la zona del Fondo Sur. Y contará con barracones con bebidas, comida y bocadillos fríos y calientes a "precios populares", además de zona de hinchables tanto para niños como para adultos.
El recinto será ambientado musicalmente por un DJ en directo y contará con una zona destinada a tatuajes, en la que los aficionados podrán aprovechar para grabarse en la piel un recuerdo de su Elche. También se llevará a cabo un tifo colectivo, en un mural que iniciará completamente blanco y en la que los abonados franjiverdes podrán aprovechar para dejar en él su propia marca, ya sea con un dibujo, una frase o cualquier detalle con la que identifique al equipo.
El recibimiento más especial
Como no podría ser de otra forma, para el Elche-Getafe la afición franjiverde también recibirá el autobús del equipo a su llegada al Martínez Valero. Será la tercera vez que ocurra en la temporada, tras hacer lo propio frente a Mallorca y Valencia. En ambos casos, el Elche ganó el partido.
El bus franjiverde llegará al recinto pasadas las 17 horas. En el parking del Martínez Valero le esperará la afición con un recibimiento especial, en el cual jugadores y cuerpo técnico atravesarán un pasillo con aficionados a ambos costados, que les tratarán de inyectar un último aliento antes de la cita trascendental frente al equipo de José Bordalás. Se animará entonces al equipo con cánticos, pero también con pirotecnia, en una previa que pretende ser el inicio de un día que valga por más que media permanencia en Primera División.
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