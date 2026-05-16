Previa del Elche-Getafe | La última batalla antes de partir a la guerra por la permanencia

Otra jornada más, Europa se entromete en los objetivos franjiverdes. En el último partido en el Martínez Valero esta temporada, el Elche recibe este domingo (19 horas) a un Getafe que aseguraría su presencia continental de conseguir los tres puntos. El conjunto dirigido por Eder Sarabia llega al encuentro con la convicción de que deben ganar para seguir teniendo la salvación en sus manos.

Caras conocidas en ambos lados

Sentado en el otro banquillo estará un rostro familiar con el Martínez Valero. José Bordalás, actual entrenador del Getafe, dirigió al conjunto franjiverde entre 2009 y 2012, sucediendo a Claudio Barragán.

José Bordalás dirige un partido del Elche desde el banquillo del Martínez Valero. / INFORMACIÓN

En sus años en la ciudad de las palmeras, el técnico alicantino estuvo cerca de lograr una hazaña que el equipo esperaba desde hacía décadas. El Elche cayó en la final del "play-off" contra el Granada y tuvo que esperar aún más su retorno a primera. La temporada siguiente comenzó bien. Los franjiverdes toparon la tabla al final de la primera vuelta, sin embargo, una racha de cinco partidos sin ganar fue suficiente para finalizar la etapa de Bordalás de manera abrupta.

La plantilla del Elche cuenta con dos nombres conocedores de lo que significa vestir la camiseta azulona. Gonzalo Villar fue el primero de ellos. En la temporada 22/23, el centrocampista militó en el club del sur de Madrid cedido por la Roma. También en préstamo estuvo Álvaro Rodríguez. El delantero uruguayo era propiedad del Real Madrid cuando, la temporada pasada, disputó 26 partidos con el Getafe marcando tres goles.

Un pasado complicado

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada 14, el Getafe se impuso en su feudo por la mínima. En el minuto 55, Nyom gambeteó dentro del área franjiverde, puso un centro que remató el alicantino Kiko Femenía y que, posteriormente, desvió hacia la red Mauro Arambarri para asegurar los tres puntos.

Lucas Olaza celebra su gol contra el Getafe. / Matías Segarra

Para encontrar una victoria franjiverde frente al Getafe hay que remontarse a 2022. En aquel 22 de mayo, el Getafe se adelantó en el Martínez Valero por medio de Enes Ünal. Cinco minutos después, Jankto despejó un balón para los azulones con la fortuna de golpear en Lucas Olaza y acabar en el fondo de la red. Ya en la segunda parte, Kike Pérez se sirvió de dos todavía franjiverdes, Josan y Tete Morente, para marcar por partida doble y cerrar un 3-1 que supuso un récord de puntuación del Elche en Primera División.

Dos conjuntos en un bache

Tras un gran abril, el Elche se encuentra sumido en un mal momento en cuanto a resultados. De los últimos nueve puntos posibles, los de Sarabia solo han rescatado uno. El mal estado de forma, sumado al buen hacer de sus competidores, ha hecho que el equipo ilicitano esté en decimoséptima posición, empatado a 39 puntos con dos de los equipos en descenso.

Eder Sarabia, además de no poder estar en el banquillo franjiverde, podrá volver a alinear a Rafa Mir. Quienes no podrán estar son Aleix Febas, tras ver su décima amarilla, Léo Petrot, también sancionado, Adam Boayar ni Yago Santiago, ambos por lesión. La sanción impuesta sobre el entrenador franjiverde hará que su segundo, Jon López, ocupe su asiento en la banda.

El Getafe, por su parte, llega al encuentro con sentimientos encontrados. En sus cuatro últimos partidos, los de Bordalás han perdido dos, contra Barça y Rayo Vallecano, han empatado contra el Oviedo y han logrado ganar al Mallorca. La disparidad de resultados les hace ser séptimos con 48 puntos. La distancia de cuatro puntos que tienen sobre sus perseguidores hace que, de ganar en el Martínez Valero, el conjunto azulón esté en Europa la próxima temporada.

José Bordalás solo podrá descartar por completo a Juanmi Jiménez, operado el mes pasado en una rodilla, y contará con la duda de Kiko Femenía.

Sin importar el resultado de la jornada, el Elche partirá hacia Girona para jugarse la temporada. Montilivi presenciará una batalla encarnizada entre dos clubes metidos de lleno en la pelea por la permanencia. Si el Elche quiere facilitarse el trabajo, todo pasará por ganar este domingo contra el Getafe.

Alineaciones probables

Elche: Matías Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Pedro Bigas; Héctor Fort, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Germán Valera; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

Getafe: Soria; Nyom, Djené, Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Cáceres, Arambarri; Martín y Satriano.