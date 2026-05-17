El 1x1 del Elche-Getafe: Victoria con cara y cruz

El Elche se impone por 1-0 contra el Getafe gracias a una volea de Víctor Chust y se mantiene con la sartén por el mango en la pelea por la permanencia. En la primera parte, el conjunto franjiverde dominó el partido, en la segunda terminó pidiendo la hora. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:

6 Matías Dituro, Portero Relajado El argentino tuvo el partido que todo portero quiere. No recibió ningún disparo a puerta, intervino de manera mínima, pero efectiva. Se limitó a conectar con los centrales y a tranquilizar a la afición cuando cogía el balón entre sus guantes.

7 David Affengruber, Defensa Insuperable En su emparejamiento particular con Satriano, el central austriaco hizo lo que quiso con el uruguayo. Gracias a su intervención, el conjunto azulón no fue amenaza alguna para la portería franjiverde. Además, la tranquilidad que aportaba a la línea de tres le hizo atreverse a conducir hacia delante sin deshacer el esquema franjiverde.

7 Víctor Chust García, Defensa Francotirador El valenciano se inventó un disparo a partir de un rebote sin importancia que mandó a la escuadra para adelantar a los franjiverdes. No obstante, en defensa, principalmente en la segunda parte, dejó mucho que desear por sus imprecisiones con el balón. Fue sustituido.

7 Pedro Bigas, Defensa Sólido En la primera parte, apenas tuvo que intervenir gracias a la pasividad del Getafe. Por ello, su desempeño fue completamente asociativo. En la segunda, sin embargo, se tornó en una roca defensiva que no permitió ni un solo disparo a portería.

8 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Versátil Tratando de emular a Chust, se sacó una volea de la manga que por poco no golpea en el palo de la portería defendida por David Soria. Como extremo por la derecha, estuvo muy acertado en el desborde, desajustando el dibujo de Bordalás. En ocasiones, también apareció por izquierda, molestando aún más al planteamiento rival gracias a que mantuvo la efectividad. Por si fuera poco, hacia el final del partido se movió a la delantera ante la falta de efectivos en esa demarcación. Allí, con el equipo atrás, no pudo aportar mucho.

5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Pívot Tuvo un inicio complicado, con errores en el control, pero según avanzaba el encuentro, se fue soltando para contener la tímida presión del Getafe. En la segunda parte, con los rivales volcados al ataque, se volvió en un maestro del rebote ofensivo.

5 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Desbordado Al mando de la sala de máquinas franjiverde, el murciano no tuvo un gran día. En momentos en que el equipo planteaba situaciones de peligro, Villar no se entendió con nadie y desperdició la ocasión.

7 Germán Valera, Centrocampista Eléctrico Apareció por ambas bandas de manera efectiva. Fue un dolor a la espalda de la defensa azulona. En un balón dividido, se adelantó a Djené para provocar la roja del togolés.

6 Grady Diangana, Centrocampista Luchador Supo bajar al barro planteando un partido muy físico y comprometido. De uno de sus duelos salió el rebote que provocó la roja azulona. Pese a que el partido continuó ensuciándose a su favor, fue sustituido.

6 André da Silva, Delantero Compañero Muy solidario en la asociación con su dupla en la delantera. De esta llegó la primera gran ocasión del partido, en botas de Álvaro. Supo caer hacia los lados para después descargar. Fue sustituido.

6 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Nervioso Estuvo perfecto recibiendo de espaldas. Sin embargo, tanto duelo con la defensa rival terminó subiéndosele a la cabeza y por poco no es expulsado entre sus mil y una peleas con Romero. Fue sustituido.

5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Ancla Entró con un plan de partido completamente enfocado en la defensa. Con eso en mente, resolvió con solvencia la papeleta de enfrentar a un Getafe volcado en conseguir el empate.

6 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Determinante De nuevo, apareció para aportar un punto físico extra al centro del campo franjiverde. A diferencia de otras ocasiones, cuajó una gran actuación en cuanto a duelos se refiere.

5 Lucas Cepeda, Centrocampista Ofensivo El chileno fue el único de los sustitutos que trató de buscar la portería del Getafe. En el poco tiempo del que dispuso, casi consigue ganar por velocidad a un defensa azulón, lo que hubiera supuesto la mejor oportunidad del partido para el Elche.

5 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Discreto Pese a entrar en busca de aguantar el marcador, el ilicitano no tuvo apenas trabajo en los diez minutos que tuvo.