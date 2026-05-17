La afición abre las puertas del manicomio franjiverde

Antes de disputar la penúltima final por la permanencia contra el Getafe, la afición del Elche preparó el mayor recibimiento de la temporada para sus jugadores. Los seguidores ilicitanos saben que se trata de un partido a, prácticamente, vida o muerte, por lo que han querido sumar incluso antes de poner un pie en la grada.

Así como hace dos semanas la lluvia obligó a cancelar la previa al partido contra el Alavés, ni la amenaza de chubascos pudo apagar el fuego de los seguidores del Elche. Aun con un cielo gris, la afición franjiverde presente en el Martínez Valero continuaba creciendo según se acercaba el momento de llegada del equipo.

La afición se prepara para el Elche CF - Getafe CF / Áxel Álvarez

El evento, organizado por la federación de peñas del Elche con el apoyo del propio club, tuvo actividades para todos. Entre hinchables para los más pequeños, música y bebida, los aficionados franjiverdes disfrutaron de horas de entretenimiento para calentar el ambiente antes del partido.

Desde media hora antes de la llegada del autobús, miles de aficionados franjiverdes ya esperaban a su equipo en las inmediaciones del feudo ilicitano, dejándose las cuerdas vocales al ritmo de los clásicos "Força Elche" y "Herculano el que no bote".

La locura fue tal que nadie quiso perderse el recibimiento. El propietario del club, Christian Bragarnik, presenció el momento desde una de las escaleras de acceso. Además, algún exjugador del Elche como José Juan Figueiras estuvo alentando al equipo entre la multitud.

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A su llegada, a las 17 horas, los jugadores fueron recibidos con un espectáculo de fuegos artificiales. Tras esto, una vez fuera del bus, se dieron un baño de masas saludando a todos los presentes junto al vallado de seguridad.