Crónica del Elche-Getafe: El Elche vive, la lucha sigue

1-0, contra diez... y a pensar en la última final del curso. Dos tiempos diferenciados en estilo, pero con final feliz, al menos de momento. Todo dependerá de Girona. El mismo lugar en el que la «era Bragarnik» vivió su primer estallido de felicidad, en plena pandemia, allá por agosto de 2020, será el fin de semana que viene el escenario de la última batalla franjiverde por la permanencia de este curso en el que el Elche ha aprendido aquello de que, a veces, todo vale por ganar. Incluso renunciar, en parte, a tu identidad.

El libro de estilo franjiverde no sufrió mácula alguna durante la primera mitad del duelo contra el Getafe. Control total, maniatando a un rival en el que Bordalás asistía, desde el banquillo, lejos de Sarabia, sancionado en la grada, a la superioridad táctica del cuerpo técnico franjiverde. Barruntaba el modo de cambiar las cosas en el segundo tiempo. Una trampa que activar. Y lo hizo, pese a que no era sencillo. El Elche ya ganaba, con un golazo de Víctor Chust, y jugaba contra diez, por la roja directa a Djene. Todo bien.

Sin embargo, tocó sufrir en el segundo tiempo. Porque en estos momentos de la temporada la manta ya no da para todo: defender, atacar, ser fuertes mentalmente, no cometer errores... Y Sarabia decidió que había que amarrar el 1-0. Que no se podía perder por un regalo. Que estaba prohibido conceder nada.

El destino final, la deseada victoria que permite al Elche depender de sí mismo en la última jornada de liga e incluso que le valga el empate en Montilivi, se da por bueno en mayo, pese a que durante tanto tiempo el discurso oficial del estilo franjiverde atacara ideas próximas a cosas que se han hecho ante Getafe... y Oviedo.

Lo mejor del Elche, el pilar de confianza para creer en el ascenso, se vio en el primer tiempo, superando a un Getafe que se jugaba Europa. Los azulones apenas merodearon el área de Dituro. Los ilicitanos no avasallaron. Supieron controlar perfectamente la energía que llegaba desde la grada, casi llena pese a la lluvia. Y encontraron en un golazo, otro, el modo de continuar en Primera División.

El tanto que puede valer tres cuartos de la permanencia franjiverde llegó en una acción de saque de banda. La «catapulta» llegó hasta el corazón del área, donde Domingos Duarte despejó, de cabeza, en dirección a Víctor Chust. El central valenciano, que cuenta con un notable golpeo de balón, no se lo pensó. Le pegó con su alma, la de sus compañeros y la de todo el franjiverdismo. La conexión entre el pie derecho de Chust, que era el de miles de aficionados del Elche, y el balón, fue perfecta. La trayectoria hacia la red de David Soria, también. Gol. Más confianza, menos sufrimiento.

Tras el tanto, el Elche siguió dominando. Y en una cabalgada de Germán Valera, siempre veloz, Djene le cazó, en una infracción similar a la que a Petrot le costó la expulsión en Sevilla. El colegiado mantuvo el mismo criterio y le mostró la roja al togolés, dando aire a un equipo franjiverde que veía, al intermedio, el escenario ideal para confirmar tres puntos vitales para la salvación.

Sufrimiento en el segundo acto

Lo que ocurrió en el segundo tiempo fue una mancha en el libro de estilo franjiverde que se limpiará sin problemas en verano si la entidad continúa en la élite. Bordalás activó a los suyos y el Getafe salió mejor, enchufado, merodeando las inmediaciones de Dituro que, eso sí, no tuvo que realizar una sola parada meritoria en todo el encuentro. Un punto a favor para una defensa que tantas veces ha adolecido de lo que mostró ante el Getafe: contundencia, concentración y seguridad.

El Getafe, viendo que por la vía futbolística no conseguía equilibrar la contienda, trató de usar sus artimañas para, al menos, igualar el número de jugadores de cada equipo sobre el terreno de juego. Nyom trató de sacar de quicio a Álvaro Rodríguez, extramotivado tras el fallecimiento de su padre, al que regaló una jornada de pundonor, pese a que le faltó acierto. El árbitro no picó y el hispanouruguayo tampoco cayó, antes de ser sustituido, de manera total en la trampa de Bordalás.

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Tete Morente encara a un rival del Getafe / Áxel Álvarez

El Elche pudo sentenciar para no sufrir, pero no lo hizo. Diang, muy activo, cruzó demasiado un cabezazo a centro de Tete Morente, y Germán Valera mandó al palo una segunda carrera marca de la casa en la que, esta vez, nadie le trabó. El choque concluyó, con los de blanco y verde deseando viajar a Girona y con los de azul sin saber ya no cómo marcar sino al menos cómo chutar. Este Elche mantiene su capacidad de supervivencia. Y luchará hasta el final.