Las cuentas del Elche hacia la permanencia: podría seguir en Primera incluso perdiendo

Dos plazas para cinco equipos. Así queda uno de los descensos más locos que se recuerdan en Primera División cuando falta una jornada para el final de la liga. Esta se jugará el próximo sábado, a las 21 horas, y promete ser de infarto. Porque con Alavés y Sevilla matemáticamente salvados, Osasuna, Levante, Elche, Girona y Mallorca lucharán por evitar caer a Segunda División. Y en clave franjiverde, el optimismo incrementa de manera exponencial tras ganar al Getafe, gracias a un golazo desde la frontal de Víctor Chust.

Las cuentas para una jornada así, en la que se podrían dar varios dobles, triples o incluso cuádruples empates, son complejas. Pero el equipo de Eder Sarabia sabe que depende de sí mismo. Lo tiene en su mano frente al Girona, que se jugará también la permanencia. Saltará a Montilivi, mismo escenario en el que ascendió hace cinco años, sabiendo que si es capaz de puntuar seguirá en Primera División, sin importar lo que suceda en el Real Betis-Levante, en el Mallorca-Real Oviedo o en el Getafe-Osasuna. Ahora, todo lo que no sea puntuar, complicará y mucho la supervivencia franjiverde en la élite.

El Elche se podría salvar en caso de perder el próximo sábado frente al Girona... pero necesitaría una combinación de resultados de difícil encaje. Le valdrían únicamente dos supuestos, que son los siguientes. El conjunto franjiverde se salvará pese a perder en Montilivi si:

El Levante pierde en La Cartuja (se queda con 42 puntos), Osasuna puntúa en el Coliseum (se salvaría) y el Mallorca no gana al Oviedo (descendería). Esto provocaría un empate entre Levante y Elche que es favorable para los franjiverdes , ya que tienen ganado el golaveraje particular (2-0 en el Martínez Valero y 3-2 en el Ciutat de Valencia).

, ya que tienen ganado el golaveraje particular (2-0 en el Martínez Valero y 3-2 en el Ciutat de Valencia). El Levante pierde en La Cartuja (se queda con 42 puntos), Osasuna pierde en el Coliseum (se queda con 42 puntos) y el Mallorca gana al Real Oviedo (sumaría 42 puntos). Esa combinación llevaría a un cuádruple empate. En estas situaciones, la clasificación queda determinada por una "liguilla" entre los equipos implicados que, en este caso, salvaría al Elche y al Levante y descendería a Mallorca y a Osasuna.

GOLAVERAJES PARTICULARES El Elche tiene el golaveraje particular de la siguiente manera frente a sus rivales: Ganado a Levante y a Girona (3-0 en la ida, la vuelta este sábado).

a Levante y a Girona (3-0 en la ida, la vuelta este sábado). Empatado con Osasuna.

con Osasuna. Perdido con el Mallorca

Los porcentajes del superordenador

El vital triunfo franjiverde de este domingo incrementa de manera considerable las opciones de permanencia del Elche. Al menos así lo representan las probabilidades de Fran Martínez, Doctor en Didáctica de la Matemática y famoso en redes sociales por compartir las predicciones que realiza.

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Antes de la disputa de la última jornada, da al Elche un 32,09% de descender a Segunda División. El porcentaje asciende hasta el 95,92% en el caso del Mallorca, que no depende de sí mismo y es el que peor situación tiene. El Girona cuenta con un 56,35% de bajar, mientras que Osasuna y Levante, los que más lejano ven el descenso, gozan de un 8,40% y de un 7,23%, respectivamente.