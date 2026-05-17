Sarabia ya apunta a la finalísima de Montilivi: "Lo haremos a lo Elche"

El Elche, tal y como sucedió hace cinco años, se jugará estar el próximo año en Primera División en un partido a vida o muerte en Montilivi. Tras superar al Getafe (1-0) con un golazo de Víctor Chust, el equipo de Eder Sarabia dependerá de sí mismo para continuar en la élite en la última jornada. Todo lo que sea no perder, le garantizará un año más en Primera, sin importar lo que suceda en el resto de campos. Y el entrenador del Elche, Eder Sarabia, lo tiene claro: "Vamos a ir a Girona toda la ciudad aunque no nos den entradas. Nos quedaremos por allí, por las montañas de al lado. Algo gordo hay que hacer. A lo Elche".

El técnico, que ha centrado una parte importante de su discurso en lo que sucederá en Girona el próximo sábado (21 horas), también se ha mostrado algo contrario a la segunda parte desarrollada por su equipo. "La primera parte la he visto bien, me ha gustado. Pero la segunda ha sido regular tirando para mal. Ya sabéis que soy exigente. La segunda parte ha sido floja porque no hemos hecho casi nada de lo que teníamos que hacer. Creo que no hemos hecho ni una posesión de más de diez pases. Pero bueno, en un día como hoy el resultado seguramente sea lo más importante. Tocaba ganar y es lo que hemos hecho", explica.

La afición del Elche disfruta de la multitudinaria previa celebrada antes del Elche-Getafe. / Áxel Álvarez

Sarabia quiso destacar el empuje de los 28.372 franjiverdes que acudieron al Martínez Valero, además de los más de un millar que recibieron al equipo dos horas antes del choque. "Es la primavera que más está lloviendo de la historia. Es terrible, como el día del Alavés nos ha tocado toda la lluvia. Pero bueno, el mérito de la gente es tremendo. Esa conexión que estamos generando con ellos es espectacular y es algo que nos suma mucho en busca de ese bonito objetivo", argumenta el míster.

El entrenador bilbaíno siguió estableciendo similitudes entre lo ocurrido la temporada pasada, con victorias finales frente a Málaga y Deportivo de La Coruña, y el desenlace de esta liga: "Iremos a Girona también con el espíritu de Pere (Milla) y del míster Pacheta. Todo eso son señales a las que nos agarramos, no son casualidad. Nos van a dar si cabe más energía. Pero es que este equipo ya lo vivió la semana pasada. En unas condiciones muy parecidas, teniendo que ganar los dos partidos. Sabemos el camino, ya lo hemos recorrido y queremos volver a hacer historia".

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"Haremos cuentas esta semana sin duda, como venimos haciéndolas. Pero vamos a ir a ganar, nunca he preparado un partido para empatar. Es verdad que luego durante el partido deberemos de manejarlo si es válido para nosotros. Pero nos centraremos en ganar esa finalísima con ganas, hambre, deseo y sabiendo manejar las emociones que habrá allí. Será un partido muy bonito que esperemos que se quede en la historia del Elche para siempre", agrega el técnico sobre la semana que vivirá la plantilla.