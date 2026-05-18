Affengruber ve recompensada su temporada en el Elche y recibe la llamada de Austria para el Mundial

David Affengruber representará al Elche en el Mundial de este verano. El defensa central franjiverde ve recompensada su gran temporada en Primera División y formará parte de la lista definitiva de 26 futbolistas del combinado austriaco, presentada oficialmente por el seleccionador Ralf Rangnick este miércoles, a las 15 horas.

Convocatoria completa de Austria para el Mundial de este verano, con el franjiverde Affengruber en la lista. / AUS

Affengruber se estrenó con la selección absoluta de Austria el pasado mes de marzo, cuando recibió la llamada para el último parón FIFA previo al Mundial. Fue allí cuando convenció a Rangnick de sus capacidades, de que será capaz de trasladar su gran nivel a nivel de clubes con el Elche a la fiesta mundialista que arrancará el próximo 11 de junio, con sede en Estados Unidos, Canadá y México.

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David Affengruber, sonriente durante una sesión de gimnasio con Austria, en el parón de marzo. / OFB

Austria disputará dos amistosos previos al Mundial frente a Túñez (1 de junio) y a Guatemala (madrigada del 10 al 11 de junio), y arrancará la fase de liguilla en el grupo J. Se estrenará frente a Jordania el 17 de junio (6 de la madrugada), jugará frente a la vigente campeona Argentina el 22 de junio (19 horas) y cerrará la fase de grupos frente a Argelia el 28 de junio (4 de la madrugada, todos los horarios son peninsulares). En caso de terminar la liguilla entre los dos primeros o como uno de los mejores terceros, Austria y Affengruber pasarán a los dieciseisavos de final.