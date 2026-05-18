Elche CF | Internacionales
Affengruber ve recompensada su temporada en el Elche y recibe la llamada de Austria para el Mundial
El central franjiverde entra en la lista definitiva de 26 futbolistas confeccionada por el seleccionador Ralf Rangnick
David Affengruber representará al Elche en el Mundial de este verano. El defensa central franjiverde ve recompensada su gran temporada en Primera División y formará parte de la lista definitiva de 26 futbolistas del combinado austriaco, presentada oficialmente por el seleccionador Ralf Rangnick este miércoles, a las 15 horas.
Affengruber se estrenó con la selección absoluta de Austria el pasado mes de marzo, cuando recibió la llamada para el último parón FIFA previo al Mundial. Fue allí cuando convenció a Rangnick de sus capacidades, de que será capaz de trasladar su gran nivel a nivel de clubes con el Elche a la fiesta mundialista que arrancará el próximo 11 de junio, con sede en Estados Unidos, Canadá y México.
Austria disputará dos amistosos previos al Mundial frente a Túñez (1 de junio) y a Guatemala (madrigada del 10 al 11 de junio), y arrancará la fase de liguilla en el grupo J. Se estrenará frente a Jordania el 17 de junio (6 de la madrugada), jugará frente a la vigente campeona Argentina el 22 de junio (19 horas) y cerrará la fase de grupos frente a Argelia el 28 de junio (4 de la madrugada, todos los horarios son peninsulares). En caso de terminar la liguilla entre los dos primeros o como uno de los mejores terceros, Austria y Affengruber pasarán a los dieciseisavos de final.
Suscríbete para seguir leyendo
- William Shakespeare, escritor: “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”
- Tres detenidos de una misma familia por estafar más de 1,2 millones con falsas ventas de viviendas en Alicante
- La Peña Los Gorilas distingue al MOE con el 'Gorila del Año 2026
- Una granizada cubre de blanco el interior de Alicante
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- La nueva cala que nace en El Campello
- El Consell trabaja en cerrar un acuerdo con los profesores la próxima semana para poner fin a la huelga indefinida
- Investigan como un crimen machista la muerte de un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores