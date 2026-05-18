Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contraofertas profesoradoMigrante detenido AlteaAgresión Hospital General de AlicanteIndignación HoguerasCrimen cuartel DoloresEl tiempo en Alicante
instagramlinkedin

Elche CF

El Elche y su idilio con el Martínez Valero: será el 5º o 6º mejor local de Primera

Los franjiverdes han sumado 35 puntos en su feudo... con solo dos derrotas

Los jugadores del Elche celebran con su afición la última victoria en casa de la temporada

Los jugadores del Elche celebran con su afición la última victoria en casa de la temporada / Áxel Álvarez

David Marín

David Marín

El Elche ha concluido su temporada 2025-2026 en Primera División... como local. El partido contra el Getafe de este domingo, con victoria (1-0), pone el broche, casi de oro, a la temporada en su feudo de los franjiverdes. Los números hablan por si solos: 35 puntos sumados, nueve victorias, ocho empates y solo dos derrotas.

Los franjiverdes pelearán en la última jornada, en Girona, por evitar el descenso a Segunda. Y no será por su rendimiento como local, ya que en tal caso tendrían asegurada plaza europea. El Elche terminará la campaña como el quinto o sexto mejor equipo en casa de Primera. Solo le superan en puntuación Barcelona (57 puntos, pleno de victorias en el Camp Nou), Real Madrid y Atlético (46 puntos) y Villarreal (43 puntos).

Víctor Chust, Tete Morente y Álvaro Rodríguez celebran el 1-0 frente al Getafe, este domingo.

Víctor Chust, Tete Morente y Álvaro Rodríguez celebran el 1-0 frente al Getafe, este domingo. / Áxel Álvarez

Por lo tanto, el conjunto dirigido por Eder Sarabia es actualmente el quinto mejor local de la categoría. Sin embargo, el Betis lleva 33 puntos en su estadio y despedirá la temporada en La Cartuja, por lo que en caso de triunfo superaría en esta clasificación a los franjiverdes. Ninguna otra escuadra les puede sobrepasar ya.

Los números del Elche como local

El curso en el Martínez Valero ha sido muy meritorio por parte del conjunto ilicitano, que se mantuvo invicto como local hasta el mes de enero: Betis (1-1), Levante (2-0), Oviedo (1-0), Celta (2-1), Athletic (0-0), Real Sociedad (1-1), Real Madrid (2-2), Girona (3-0) y Rayo Vallecano (4-0).

Los franjiverdes solo han perdido dos partidos en su templo, contra dos de los mejores equipos de Primera División. El Villarreal fue el primero en asaltar el Martínez Valero (1-3), mientras que el Barça, contundente campeón de liga, fue el otro en hacerlo, poco después. Entre medias, un doloroso empate contra el Sevilla (2-2).

Desde aquella derrota ante los culés, a finales de enero, el Elche ha vuelto a ser capaz de convertir en un fortín el Martínez Valero: Osasuna (0-0), Espanyol (2-2), Mallorca (2-1), Valencia (1-0), Atlético (3-2), Alavés (1-1) y Getafe (1-0).

Noticias relacionadas

Elche CF - Getafe CF, en imágenes

Elche CF - Getafe CF, en imágenes / Áxel Álvarez

Sin duda, unos números muy elogiables y que hubieran permitido la consecución del objetivo principal del Elche, la permanencia, mucho antes de esta última fecha, en la que tendrá que jugarse en Girona la continuidad en la élite del fútbol nacional. Eso sí, deberá hacerlo lejos del calor de su hogar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. William Shakespeare, escritor: “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”
  2. Tres detenidos de una misma familia por estafar más de 1,2 millones con falsas ventas de viviendas en Alicante
  3. La Peña Los Gorilas distingue al MOE con el 'Gorila del Año 2026
  4. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  5. La nueva cala que nace en El Campello
  6. Una granizada cubre de blanco el interior de Alicante
  7. El Consell trabaja en cerrar un acuerdo con los profesores la próxima semana para poner fin a la huelga indefinida
  8. Investigan como un crimen machista la muerte de un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores

El Elche y su idilio con el Martínez Valero: será el 5º o 6º mejor local de Primera

El Elche y su idilio con el Martínez Valero: será el 5º o 6º mejor local de Primera

Si alquilas una habitación, Hacienda lo tiene claro: hay que incluirlo en la declaración de la Renta o pagarás una multa

Si alquilas una habitación, Hacienda lo tiene claro: hay que incluirlo en la declaración de la Renta o pagarás una multa

El Museo Arqueológico de Alicante y el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia presentan la exposición “El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia”

El Museo Arqueológico de Alicante y el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia presentan la exposición “El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia”

Ya es oficial: la UE cambia las normas a partir de julio y los coches tendrán más sistemas de seguridad para ayudar a los conductores

Ya es oficial: la UE cambia las normas a partir de julio y los coches tendrán más sistemas de seguridad para ayudar a los conductores

Sanidad adjudica por 70 millones la implantación de la historia clínica única

Sanidad adjudica por 70 millones la implantación de la historia clínica única

La lucha docente vuelve a las calles de Alicante en la segunda semana de huelga

La lucha docente vuelve a las calles de Alicante en la segunda semana de huelga

La Nucía continúa la digitalización de su Archivo Municipal

La Nucía continúa la digitalización de su Archivo Municipal

Alicante reina en los Premios de la Crítica Valenciana: se lleva tres galardones de los cuatro posibles (y uno extraordinario)

Alicante reina en los Premios de la Crítica Valenciana: se lleva tres galardones de los cuatro posibles (y uno extraordinario)
Tracking Pixel Contents