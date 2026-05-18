El Elche y su idilio con el Martínez Valero: será el 5º o 6º mejor local de Primera

El Elche ha concluido su temporada 2025-2026 en Primera División... como local. El partido contra el Getafe de este domingo, con victoria (1-0), pone el broche, casi de oro, a la temporada en su feudo de los franjiverdes. Los números hablan por si solos: 35 puntos sumados, nueve victorias, ocho empates y solo dos derrotas.

Los franjiverdes pelearán en la última jornada, en Girona, por evitar el descenso a Segunda. Y no será por su rendimiento como local, ya que en tal caso tendrían asegurada plaza europea. El Elche terminará la campaña como el quinto o sexto mejor equipo en casa de Primera. Solo le superan en puntuación Barcelona (57 puntos, pleno de victorias en el Camp Nou), Real Madrid y Atlético (46 puntos) y Villarreal (43 puntos).

Víctor Chust, Tete Morente y Álvaro Rodríguez celebran el 1-0 frente al Getafe, este domingo. / Áxel Álvarez

Por lo tanto, el conjunto dirigido por Eder Sarabia es actualmente el quinto mejor local de la categoría. Sin embargo, el Betis lleva 33 puntos en su estadio y despedirá la temporada en La Cartuja, por lo que en caso de triunfo superaría en esta clasificación a los franjiverdes. Ninguna otra escuadra les puede sobrepasar ya.

Los números del Elche como local

El curso en el Martínez Valero ha sido muy meritorio por parte del conjunto ilicitano, que se mantuvo invicto como local hasta el mes de enero: Betis (1-1), Levante (2-0), Oviedo (1-0), Celta (2-1), Athletic (0-0), Real Sociedad (1-1), Real Madrid (2-2), Girona (3-0) y Rayo Vallecano (4-0).

Los franjiverdes solo han perdido dos partidos en su templo, contra dos de los mejores equipos de Primera División. El Villarreal fue el primero en asaltar el Martínez Valero (1-3), mientras que el Barça, contundente campeón de liga, fue el otro en hacerlo, poco después. Entre medias, un doloroso empate contra el Sevilla (2-2).

Desde aquella derrota ante los culés, a finales de enero, el Elche ha vuelto a ser capaz de convertir en un fortín el Martínez Valero: Osasuna (0-0), Espanyol (2-2), Mallorca (2-1), Valencia (1-0), Atlético (3-2), Alavés (1-1) y Getafe (1-0).

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Elche CF - Getafe CF, en imágenes / Áxel Álvarez

Sin duda, unos números muy elogiables y que hubieran permitido la consecución del objetivo principal del Elche, la permanencia, mucho antes de esta última fecha, en la que tendrá que jugarse en Girona la continuidad en la élite del fútbol nacional. Eso sí, deberá hacerlo lejos del calor de su hogar.