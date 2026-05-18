Girona-Elche por la permanencia en Primera: entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

La afición del Elche dispone de 306 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Girona-Elche correspondiente a la última jornada de Primera División, que se disputará en el estadio Montilivi el sábado 23 de mayo a partir de las 21 horas.

El choque será la última final por la permanencia, en duelo directo entre el 17º clasificado, un Elche que en estos momentos estaría salvado y al que le vale el empate para asegurar su presencia en Primera el próximo curso; y el 18º, un Girona que ahora mismo descendería y que necesita derrotar a los franjiverdes para evitar su caída a Segunda División.

Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados a partir de este mismo lunes a las 16 horas, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Girona o, como máximo, hasta el martes 19 de mayo a las 14 horas, aunque se prevé que se agoten mucho antes.

Elche - Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La entidad ilicitana ha informado que debido a la alta demanda prevista para este desplazamiento, va a establecer un protocolo de asignación basado en la asistencia a partidos como visitante durante la presente temporada, como ya hiciera en ocasiones anteriores, dando prioridad a los abonados que hayan asistido a un mínimo de cinco desplazamientos del Elche.

Desplazamiento en autobús

Además, el Elche también organizará, como suele ser habitual, viaje en autobús hasta Girona para aquellos aficionados que quieran utilizar este medio de transporte para viajar hasta la cita clave, a un precio de 50 euros por pasajero.

La salida en autobús está prevista para la madrugada del mismo sábado, a las 5:30 horas, desde el estadio Martínez Valero, y regreso a la finalización del encuentro.

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La inscripción se realiza también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.