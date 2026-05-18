Grady Diang se queda sin Mundial: el extremo del Elche no recibe la llamada del Congo

Grady Diang, a las puertas del Mundial. El extremo franjiverde no ha entrado en la lista definitiva de 26 jugadores presentada este miércoles por la República Democrática del Congo para la cita mundialista de este verano, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Finalmente no formará parte de la selección que vuelve a representar a su país 52 años después en un Mundial, tras conseguir el billete el pasado marzo en la repesca, en una ventana de la que volvió a Elche más tarde de lo acordado... además de lesionado.

Convocartoria de la selección de la República Democrática del Congo para el Mundial. / RDC

El jugador congoleñono NO ha convencido finalmente al seleccionador Sebastien Desabre para la lista definitiva. A lo largo de la temporada ha sido llamado por el combinado congoleño en dos ocasiones, pero en ambas los problemas musculares le impidieron completar el parón FIFA con normalidad. Ahora tendrá que la oportunidad de representar a su país en todo un Mundial.

Continuidad de Sarabia

El futbolista del Elche, que ha sufrido múltiples lesiones musculares a lo largo de la temporada, la última en los isquiotibiales, ha entrado directo al once una vez se ha recuperado físicamente. Entró desde el banquillo frente al Alavés, fue titular el pasado martes frente al Betis (2-1) en La Cartuja y repitió en el once en la victoria del domingo contra el Getafe (1-0).

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Diang, con la selección congoleña durante el último parón. / R.D.C.

Salvo imprevisto de última hora, Diang formará parte de la convocatoria franjiverde este sábado, en la finalísima frente al Girona por seguir en Primera División. Al Elche le sirve con puntuar para salvar la categoría. Pero el rendimiento del extremo en estas dos últimas semanas no ha sido suficiente para hacerse un hueco con el combinado congoleño, que iniciará su andadura en el grupo K frente a Portugal, Colombia y Uzbekistán.