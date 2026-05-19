Bragarnik: "El destino puso al Elche acá y nos vamos a salvar de esta manera"

Confiado en que el Elche seguirá la próxima temporada en Primera División. Así afronta el propietario del club, Christian Bragarnik, la finalísima de este sábado (21 horas) frente al Girona, en la que el conjunto franjiverde, sobre el papel, necesitará puntuar para seguir un año más entre los mejores equipos del país.

El mandatario argentino, que está en la ciudad para presentar en vivo y directo el desenlace de la liga, bajó al vestuario el pasado domingo, tras el triunfo frente al Getafe (1-0) que permite al Elche encarar la última jornada dependiendo de sí mismo para salvarse, y aprovechó para lanzar un mensaje de optimismo y de agradecimiento a su plantilla.

"Chicos, toca mirarnos a la cara y saber que hemos logrado lo que queríamos antes del partido. Nos sentimos todos orgullosos de representar a este escudo y a esta afición. Hoy han salido todos a matarse por el club", dijo Bragarnik a sus futbolistas, tras el tremendo desgaste realizado para mantener el resultado favorable durante la segunda parte.

"Felicitaciones a los que no jugaron y apoyaron, a los que entraron desde el banquillo y a los que jugaron de inicio... pero todavía nos queda un paso más. Todavía no hemos logrado nada. El destino nos puso acá y nos vamos a salvar de esta manera: jugando, metiendo, con corazón y con coraje. Así que les felicito a todos", añade el máximo mandatario de la entidad franjiverde, en un vídeo facilitado a través de los canales oficiales del club.

"Es increíble tener 42 puntos"

El propietario del Elche también quiso poner el foco en la igualdad sin precedentes que está teniendo la pelea por no descender este año. Cinco equipos (Osasuna, Levante, Elche, Girona y Mallorca) lucharán este sábado (a partir de las 21 horas, con horario unificado) por evitar las dos últimas plazas, con el Real Oviedo ya en Segunda matemáticamente.

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"Es increíble que tengamos ya 42 puntos y sigamos teniendo que estar dependiendo de cosas. Pero bueno, nos toca estar aquí en un momento de muchas sensaciones. Eso sí, quiero decirles una cosa. Uno lleva 25 años manejando grupos y clubes. Y uno se da cuenta cuando un equipo es fuerte y unido. Este club es fuerte y unido. Así que demostremos a todos el equipo que somos y la forma en que vamos a sacarlo adelante todos juntos", ruega Bragarnik a sus futbolistas, que están a 90 minutos de garantizar una 26ª temporada del Elche en Primera División.