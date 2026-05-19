El Girona-Elche decisivo por la permanencia se podrá ver en la Plaza de Baix

El Ayuntamiento de Elche ha informado que instalará el próximo sábado una pantalla gigante en la Plaza de Baix para animar al Elche en la final por la permanencia en Primera División que afrontará el conjunto dirigido por Eder Sarabia contra el Girona (21 horas).

Además, el consistorio ilicitano encabezado por el alcalde Pablo Ruz ha añadido en una nota de prensa que a partir de las 19:30 horas habrá música, actividades de pinta caras y mucha diversión para animar desde Elche al equipo en su partido en Montilivi.

"Convocamos a todos los ilicitanos a la Plaza de Baix para el partido contra el Girona para hacer fuerza con el objetivo claro de que nuestro Elche del alma, continúe en Primera con todo lo que se supone de positivo y de impacto económico para nuestro municipio", agrega la nota oficial.

Terrazas en hostelería

Por otra parte, el Ayuntamiento de Elche también informa que se ha firmado un decreto para autorizar de manera excepcional la instalación de televisores en las terrazas de establecimientos de hostelería para este último partido de la temporada, en el que el equipo ilicitano se juega la permanencia en Primera División.

Ante esta autorización, como ya ocurrió el pasado año en los últimos partidos de cara al ascenso, los bares y cafeterías que dispongan de terraza podrán sacar sus televisiones exclusivamente en el horario del partido.

Noticias relacionadas

Miles de aficionados del Elche estuvieron presentes en la previa al partido contra el Getafe. / Áxel Álvarez

De este modo, los miles de aficionados franjiverdes que no se desplacen a Girona (solo hay disponibles 306 entradas visitantes) podrán reunirse en la ciudad de las palmeras para animar a los suyos desde la distancia.