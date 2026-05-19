Girona-Elche: horario y dónde ver el partido decisivo por la permanencia

El Elche disputa este sábado (21 horas) la última jornada de Primera División, en duelo contra el Girona en el estadio Montilivi. El partido enfrenta a dos equipos que son rivales directos en la batalla por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

El conjunto franjiverde llega a este partido tras haber derrotado al Getafe (1-0) y, por lo tanto, depende de sí mismo para conseguir el objetivo de la temporada. Eso sí, necesita como mínimo empatar en Girona para no depender de carámbolas en los resultados de otros partidos. Si suma un punto en Montilivi tiene la continuidad en la élite garantizada.

El Girona, por su parte, se ha complicado en el tramo final de curso la permanencia y afronta la última jornada en zona de descenso, a dos puntos de los franjiverdes, por lo que está obligado a ganar si no quiere descender a Segunda División. Lleva siete encuentros sin ganar, desde que derrotara en su feudo al Villarreal a inicios de abril y el fin de semana pasado perdió con el Atlético.

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada 15, el Elche goleó a los catalanes por 3-0 en el Martínez Valero. Germán Valera abrió el marcador y Rafa Mir hizo un doblete en el segundo tiempo que daría una clara ventaja a los ilicitanos en caso de que el golaveraje hubiese sido decisivo, algo que no ocurrirá, ya que las dos escuadras no pueden finalizar la campaña igualadas a puntos.

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Elche - Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Dónde ver por TV el Girona-Elche?

El partido entre Elche y Girona decisivo para la permanencia en Primera podrá ser seguido a través de Teledeporte y RTVEPlay, además de por la plataforma DAZN, tanto en uno de sus canales habituales como el que se ofrece en abierto. En este último, desde media hora antes del encuentro, se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos equipos.