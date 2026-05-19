La historia da vida al Elche: nunca ha descendido en Primera jugándosela en la última jornada

El Elche se juega este sábado en Girona su continuidad en Primera División para la próxima temporada. Lo hará dependiendo de sí mismo, valiéndole el empate y contra un rival con el agua al cuello, que necesita derrotar a los ilicitanos para evitar la misma caída que trata de evitar el conjunto dirigido por Eder Sarabia. Estos afrontan el duelo con el apoyo que les da la historia: en su centenaria vida, nunca han descendido en la máxima categoría jugándosela en la última jornada.

Una curiosa cábala que ocurrirá por sexta vez en las 25 temporadas que el Elche ha militado en la élite del fútbol nacional. En las cinco anteriores, los franjiverdes siempre se salvaron llegando en una situación límite como la actual. Con un asterisco, eso sí: en todos aquellos últimos partidos jugaron como local. Ahora deberán hacerlo como visitante. El repóker de ejemplos a los que se puede agarrar el franjiverdismo tiene fechas concretas: 1961, 1970, 1974, 1976 y 2021.

Esas son las cinco veces, la sexta será en 2026, que el Elche ha llegado a la última jornada en Primera sin los deberes de la permanencia hechos. En otras cinco ocasiones (1971, 1978, 1985, 1989 y 2023), las de los descensos a Segunda, los ilicitanos afrontaron desahuciados la última hoja del calendario. Las 14 restantes, felicidad máxima, la salvación ya era matemática sin necesidad de completar la competición.

Los cinco casos a los que se aferra el Elche

El primer caso se dio en 1961, la segunda campaña de la historia del Elche en la élite. Entonces, el conjunto dirigido por Miguel Beltral afrontó la última jornada (número 30 en aquel entonces, al ser la liga de 16 equipos) en antepenúltima posición, empatado a puntos con el Valladolid, penúltimo. Bajaban dos directos y otros dos promocionaban. Aquel conjunto franjiverde necesitaba ganar para no caer de primeras y lo hizo goleando al Valencia, cuarto clasificado aquel curso, por 4-1, con doblete de Romero y tantos de Iborra y Pauet. Luego, ante el Atlético Ceuta, se pasó el escollo de la promoción, remontando el 1-0 de la ida con un 4-0, aunque sin cerrar la eliminatoria hasta los últimos minutos.

La permanencia del Elche en 1961, en INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

El resto de la década de los sesenta fue bastante tranquila para los ilicitanos en lo que a la batalla por la permanencia se refiere, ya que durante ocho años consecutivos el Elche llegó salvado al desenlace del curso. Hasta que en 1970 regresó el sufrimiento a Altabix. Los franjiverdes, con Otto Bumbel al mando, solo tenían un punto de ventaja con la zona de descenso a una fecha de concluir su trabajo. El problema era la entidad del rival que debía visitar la ciudad de las palmeras: el Barça.

El Elche, que unos meses antes había alcanzado la histórica final de Copa, se hizo gigante en su feudo y ganó por la mínima, con un solitario tanto de Asensi, que curiosamente semanas después firmaría con los azulgranas. El centrocampista alicantino puso el broche perfecto a los tres años a orillas del Vinalopó que le abrieron las puertas de uno de los grandes del balompié mundial, evitando el descenso ante estrellas como Reina, Rexach o Marcial.

Crónica del Elche-Barça que valió la permanencia en 1970 / INFORMACIÓN

Tras descender en 1971 y regresar a Primera en 1973, el Elche volvió a afrontar una situación límite en 1974. En este caso volvía a llegar con solo un punto de renta con el descenso (Murcia) y le valió un empate con el Zaragoza, quinto clasificado y que se jugaba entrar en Europa, para evitar, como podría ocurrir ahora, bajar solo una temporada después de haber ascendido. En 1976, el problema era mayor y se le encontró solución: Altabix.

Gol de la permanencia del Elche en 1974 contra el Zaragoza / Perfecto Arjones

A cuatro jornadas para concluir la liga, el Elche, entrenado por Marcel Domingo, estaba hundido: colista a cinco puntos de la permanencia. El hilo de esperanza era que tenía tres partidos en casa. Ganó los tres, a Sporting, Sevilla y Athletic. El de fuera lo empató y le dio para conseguir una salvación épica. A la última jornada llegó todavía en zona de descenso, a un punto del objetivo. El triunfo ante los vascos y las derrotas de Oviedo, contra el Espanyol, y Granada, en Zaragoza, provocaron la deseada carambola.

Crónica del Elche-Athletic de 1976 que valió la permanencia franjiverde en Primera / INFORMACIÓN

El último ejemplo

La última vez que el Elche llegó a una última jornada en Primera División jugándose la permanencia fue reciente, en 2021. Como había ocurrido casi cuatro décadas antes, los franjiverdes no dependían de sí mismos para estallar de felicidad. Llegaron a la fecha 38 con los mismos puntos que el Huesca, al que entrenaba Pacheta, entrenador no renovado por Christian Bragarnik tras haber conseguido dos ascensos, de Segunda B a la élite. La flauta sonó: los aragoneses no pasaron del empate sin goles en El Alcoraz con el Valencia y los franjiverdes cumplieron, curiosamente otra vez ante el Athletic, con dianas de Boyé y Raúl Guti.

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Portada de INFORMACIÓN tras conseguir la permanencia en 2021 / INFORMACIÓN

Y así hasta llegar ahora a mayo de 2026. Vuelve el sufrimiento, máximo en esta situación límite que deberá afrontar el Elche en Girona. El grueso del equipo sabe jugar con esta presión, por la experiencia del ascenso en La Coruña del año pasado. Y la entidad conoce perfectamente lo que es sufrir hasta el final para continuar con vida en Primera... y finalizar la historia con una sonrisa.