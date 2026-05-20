Disciplina archiva el expediente contra Rafa Mir por presunto racismo

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha archivado, por falta de pruebas, el expediente disciplinario que tenía abierto Rafa Mir por presunto insulto racista a Omar El Hilali, en una acción polémica que se produjo durante el Elche-Espanyol de la jornada 26 de liga, el pasado 1 de marzo.

El órgano disciplinario de la RFEF, como ha informado As, ha culminado el procedimiento por la ausencia de pruebas, imponiéndose la presunción de inocencia del futbolista murciano, ya que en ninguna imagen o sonido se concluye que Mir insultara a El Hilali.

Durante el pique entre ambos, el futbolista del Elche se tapó la boca, mientras que el del Espanyol denunció que este le dijo "viniste en patera", tal y como reflejó el colegiado del partido, que detuvo el encuentro para tratar de esclarecer lo ocurrido y activó el protocolo antirracismo.

Rafa Mir en un partido con el Elche / EFE

Mir defendió en todo momento que no insultó a su rival y su entorno incluso argumentó que la frase que utilizó fue "te voy a arrancar la cabeza". Casi tres meses después de lo ocurrido y con el Elche jugándose la permanencia el próximo sábado, el Comité ha cerrado el procedimiento, sin sanción.

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Ahora, Rafa Mir afronta más jornadas clave para su futuro. La primera, en lo deportivo, el cierre del curso con el Girona-Elche, en el que podría estar de vuelta sobre el césped tras su lesión de isquiotibiales, que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el 22 de abril. Además, el jueves 28 de mayo tendrá el juicio por presunta agresión sexual.