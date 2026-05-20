Dituro, ante la final por la permanencia: "En el Girona-Elche nos vamos a dejar la vida por el escudo"

Dituro, portero titular del Elche y uno de los pesos pesados del vestuario franjiverde, compareció este miércoles ante los medios en la previa de la finalísima por la permanencia en Primera División de este sábado en Girona, en la que aseveró que ve a sus compañeros con la confianza al máximo para afrontar este partido.

El veterano guardameta ni siquiera piensa en la carambola que pueda dar la permanencia al Elche aunque pierda en Girona, haciendo especial hincapié en obtener el récord de puntos en Primera División de la entidad, que actualmente está igualado (42), siempre teniendo en cuenta la diferencia entre las ligas en la que se suman tres puntos, como ocurre ahora, y en las que las victorias valían dos puntos.

Las declaraciones de Dituro

El portero argentino confirmó que toda la plantilla del Elche está a disposición del entrenador, excepto los lesionados Yago y Adam, recuperando a una pieza clave en la medular como Febas, sancionado la semana pasada. El que no podrá estar en el banquillo, por segundo partido consecutivo, será Eder Sarabia.

Dituro recalcó en todo momento la confianza que siente la plantilla ante esta situación límite y el hecho de que la idea en Montilivi es ir a por los tres puntos, pese a que a los franjiverdes les vale el empate y a los catalanes no.

Final contra el Girona

"Estamos muy ilusionados de poder jugar este partido, llegar a la última jornada dependiendo de nosotros para conseguir el objetivo y el récord de puntos de la historia del club en Primera División. En estas diez finales, hemos sumado 16 puntos en nueve partidos. Hay un gran ambiente en el vestuario, con mucha confianza en lo que hacemos. Vamos a jugar una final, con todo lo que conlleva y somos conscientes de ello. En la calle nos transmiten confianza y deseos positivos que intentamos absorber para darlo todo el fin de semana en el partido".

Matías Dituro señala con el dedo hacia adelante, durante un partido esta temporada en el Martínez Valero. / Jesús Hernández / ECF

"No veo un Elche que vaya a aguantar el partido desde el primer minuto. Vamos a ser protagonistas, querer el balón, porque es nuestra esencia y lo que nos ha traído hasta aquí. Ojalá podamos superar a nuestro rival, tener más tiempo la pelota, crear más ocasiones... También tenemos que estar preparados para recibir ocasiones del rival porque ellos tienen que ganar, ser inteligentes y saber cuándo tocará replegarse para defender y cuándo ser más valientes".

El rival

"Vamos con todo el respeto al Girona, tiene una idea de fútbol muy clara, queriendo ser protagonista y generar muchas ocasiones de gol. Sarabia preparará bien el plan de partido y nosotros tenemos que llevarlo de la mejor manera posible. Va a haber muchas emociones dentro del campo, como paso aquí con el Getafe. Se vio en el segundo tiempo, con uno más... A Girona queremos ir a hacer un partidazo, sumar los tres puntos y dejarnos la vida por este escudo".

Rendimiento a domicilio

"Es una realidad que hemos sacado siete puntos fuera de casa. No ha sido nuestro mejor año, pero esto es una final, un partido único, nosotros o ellos. Es diferente a un partido de liga a mitad de temporada. Ellos seguramente tendrán sus miedos porque no les valen ciertos resultados. Tenemos mucha confianza y notamos que la gente también confía en el equipo. Tienen que confiar en que lo vamos a dar todo, eso lo puedo garantizar".

Jugársela todo a un partido

"Creo que hicimos una temporada muy buena, 42 puntos, muchos goles a favor... En cualquier otro torneo, con esta cantidad de puntos estaríamos tranquilos, pero esto es lo que toca ahora. Si a principio de temporada hubiéramos tenido este posible escenario, dependiendo de nosotros, lo hubiéramos firmado".

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Dituro celebra el gol del Elche al Valencia / Pablo Miranzo/EFE

Rol del portero

"Estoy preparado al 200% para este partido. No tengo ninguna duda. Son partidos de detalles, nos pasó con el Rayo y el Betis, con mejores sensaciones y una expulsión nos condiciona. Tenemos que ser inteligentes en ese tipo de acciones, siempre dejándolo todo en cada acción. Lo hemos hablado con los compañeros para que no vuelva a pasar".