Altas, bajas y dudas del Girona-Elche: El Elche, con todo a la final por la permanencia

Con todos sanos y disponibles. Al menos a miércoles, tres días antes del partido. El Elche afronta la final por la permanencia en Primera División de este sábado en Girona (21 horas) sin contratiempos en su plantilla. Eder Sarabia no tiene bajas, más allá de la suya propia y las de los ya lesionados Yago y Adam.

Salvo inconvenientes de última hora, serán las únicas ausencias en primera fila de Montilivi. Sarabia debe cumplir el segundo de los cuatro encuentros por los que fue sancionado tras insultar a los árbitros al concluir el partido en Sevilla contra el Betis. El vasco espera cumplir los otros dos como franjiverde... y en Primera. Eso sería ya la temporada que viene.

Eder Sarabia durante un entrenamiento en la semana previa al partido contra el Alavés. / Áxel Álvarez

En cuanto a los futbolistas, solo Yago y Adam están descartados para jugar contra el Girona, aunque se espera que viajen junto al resto de la expedición. El gallego, que tuvo que volver a pasar por el quirófano debido a los problemas que arrastra en la rodilla tras su grave lesión de hace un año, solo ha participado en nueve partidos de liga este curso.

Adam, por su parte, lo ha hecho en siete, siempre como suplente, dejando aquel magnífico tanto de chilena contra el Levante como carta de presentación en la élite, aunque luego poco más ha podido hacer debido a una lesión que le tiene fuera de circulación desde hace semanas. En cualquier caso, estas dos ausencias no trastocan los planes de Sarabia.

Febas vuelve

Mucho más importante es el apartado de regresos. El preparador franjiverde podrá contar en la última jornada de liga con Febas, sancionado contra el Getafe por acumulación de tarjetas amarillas. El centrocampista, que todavía no ha renovado, quiere despedirse, en caso de no llegar a un acuerdo para seguir, manteniendo al Elche en Primera División. Se le espera en el once titular.

La duda seguirá estando, una jornada más, en la figura de Rafa Mir. El delantero murciano ha desaparecido de los terrenos de juego en el tramo decisivo de la temporada, debido a unas molestias en los isquiotibiales. El domingo pasado regresó a la convocatoria, pero no jugó ni un minuto.

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Rafa Mir realiza carrera continua, encabezando el grupo de jugadores junto al preparador físico, Xavi Moñino, durante un entrenamiento de esta semana. / Áxel Álvarez

Sarabia da vueltas a un once titular en el que se espera continuidad respecto al que derrotó al Getafe, con la inclusión de Febas en la medular, por Diang o Gonzalo Villar, previsiblemente. La otra duda puede estar en el carril derecho, entre Tete Morente y Héctor Fort. Lo que parece claro es que el vasco podrá elegir entre todas las opciones posibles para alinear en la gran final por la permanencia el once que considere mejor.