LaLiga prohíbe la pantalla gigante en la Plaza de Baix para el Girona-Elche

Frenazo y marcha atrás en la instalación de una pantalla gigante en la Plaza de Baix para la final por la permanencia en Primera División que el Elche disputará el sábado (21 horas) contra el Girona. Como suele ser habitual, y ha ocurrido estos mismos días en La Coruña, LaLiga ha instado al ayuntamiento ilicitano la prohibición de la mencionada instalación, pese a que la retransmisión se ofrecerá por un canal en abierto y público.

"El Ayuntamiento de Elche lamenta que LaLiga haya comunicado la imposibilidad de instalar una pantalla gigante en Plaza de Baix para seguir de manera colectiva el encuentro entre el Elche y el Girona", comunica el ente municipal encabezado por el alcalde Pablo Ruz en una nota de prensa.

La normativa vigente en materia de derechos audiovisuales de LaLiga establece que la exhibición pública de encuentros mediante pantallas gigantes requiere una autorización específica de la organización, que no ha sido concedida.

Lamento municipal

En su comunicado, el Ayuntamiento de Elche lamenta que esta decisión prive a miles de seguidores ilicitanos de vivir de manera colectiva un acontecimiento como el de este sábado, pese a retransmitirse por Teledeporte, un canal público y en abierto.

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Hay que recordar, eso sí, que la concejalía de Aperturas ha firmado un decreto que autoriza a los establecimientos de hostelería del municipio a instalar televisores en sus terrazas durante el Girona-Elche, medida excepcional que permitirá a bares, cafeterías y restaurantes ofrecer la retransmisión del encuentro en sus espacios exteriores, siempre respetando las condiciones de seguridad, accesibilidad y ocupación establecidas por la normativa municipal.