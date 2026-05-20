Es momento de volver a hacer magia en Montilivi

"El cielo vuelve a ser franjiverde". Así comenzaba la crónica de la victoria del Elche contra el Girona en 2020 que significaba el ascenso del conjunto franjiverde a Primera División. Con ese partido en la mente llegarán los jugadores de Sarabia para su visita a Montilivi que, al igual que ese "play-off", vale un hueco en la máxima categoría del fútbol español. De aquella promoción de ascenso solo permanece un hombre, Josan, pero los paralelismos con la actualidad son multitud.

El pasado sábado, antes del encuentro contra el Getafe, el firmamento visible desde el Martínez Valero se tiñó del mismo tono que aquel 23 de agosto, de blanco y verde. Esto ocurrió a la llegada de los jugadores al estadio. De manera consciente o no, el equipo sigue teniendo presente aquella noche en la que los de Pacheta subieron al cielo.

Espectáculo de fuegos artificiales realizado en la previa al partido entre Elche y Getafe. / ECF

En aquella temporada, el Elche clasificó para el "play-off" de ascenso por la mínima. Al igual que esta temporada, dos puntos separaron a catalanes e ilicitanos en liga, solo que en esa ocasión los de Francisco terminaron por encima en la tabla. Tras superar al Zaragoza en unas semifinales donde el Martínez Valero fue clave, los de Pacheta se jugaban la temporada contra el Girona. En la ida, celebrada en feudo franjiverde, el partido terminó con el mismo resultado que comenzó, por lo que el encuentro en Montilivi decidiría todo.

El técnico leonés alineó para la causa a Badía en portería; Gil, Verdú Calvo y Josema en la zaga; Folch, Sánchez y Cruz en la sala de máquinas y Nino, Jonathas y Josan arriba. El crevillentino es, junto a Gonzalo Villar, el único que vistió la elástica franjiverde aquel año y está actualmente en el equipo. No obstante, el mediocentro murciano no estuvo en la consecución del ascenso, ya que partió rumbo a Roma en el mercado invernal.

Pere Milla celebra el gol que valió un ascenso con Nino de fondo. / EDDY KELELE / AS

En un tenso partido marcado por la expulsión de Cristhian Stuani, máximo goleador de segunda aquella campaña, en el minuto 60. Como en liga esta temporada, pese a la ventaja de números, el Elche prefirió esperar hasta la última oportunidad para conseguir el objetivo. El gol llegó en el 96. Fidel Chaves recibió el balón en banda izquierda, se logró zafar de dos rivales para poner un centro al segundo palo. Allí esperaba Pere Milla, quien remató por los miles de aficionados franjiverdes que no pudieron presenciar el partido por las restricciones sanitarias para devolver al conjunto franjiverde a Primera cinco años después.

Esa jugada, ocultando los nombres, podría volver a darse con la plantilla actual del Elche. Tete Morente es un extremo andaluz con desborde que se encuentra en su segunda etapa con la franja, como lo era Fidel. El balón fue rematado por un ilerdense que, cierto es que años después, dejó su futuro en el aire hasta el último momento. Este bien podría llamarse Pere Milla o Aleix Febas.

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Ahora Sarabia deberá encomendarse a Pacheta. Pese a no poder estar en el banquillo por sanción, el técnico vasco afirmó tras la victoria contra el Getafe que deberán hacerlo "a lo Elche" para lograr la permanencia. A pesar de no necesitar únicamente una victoria como aquella noche en 2020, el entrenador franjiverde tendrá que seguir los pasos del ahora míster del Granada si también quiere continuar el idilio del club ilicitano y la Primera División.