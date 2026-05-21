"No tengo dudas de que volveremos con la permanencia, pero también de que se sufrirá a lo Elche"

Nadie se lo quiere perder... pero solo 400 franjiverdes tendrán la oportunidad de vivir este sábado (21 horas), desde Montilivi, el desenlace de la temporada. En vivo y directo. Un Girona-Elche que recuerda al de hace seis años. En esta ocasión, eso sí, cambiando la ilusión de un ascenso por el drama de un descenso. Y con unas cuentas muy enrevesadas, que obligarán a toda la afición a estar pendiente de aplicaciones de resultados y de radios. De todo lo que ocurra en Montilivi... pero también en el Getafe-Osauna, en el Real Betis-Levante y en el Mallorca-Real Oviedo.

Al Elche le sirve con puntuar para asegurarse una plaza en la Primera División del próximo año. Todo lo que no sea eso, complicará mucho la ecuación. En el franjiverdismo, una afición que por tradición ha convivido con las situaciones límite, la semana se vive con calma tensa. Entre cuentas y cábalas, tratando de conocer al detalle todos y cada uno de los escenarios que valdrían una permanencia. Con la confianza de volver a hacerlo "a lo Elche", como hace seis años.

A algunos les tocará vivirlo en la ciudad. Sin pantalla gigante, pero con bares y terrazas tiñéndose de franjiverde. Otros, los más valientes y afortunados, formarán parte de "los 400 de Montilivi". Viajarán en autobús, en avión, en furgoneta... todos con una misma misión: sumar su grano de arena hacia la permanencia. Entre ellos ellos estará Antonio Brotons, presidente de la Federación de Peñas. Invita a los aficionados a darse cita en el Bar Mig Camí, a apenas "10 minutos andando de Montilivi", para disfrutar de la previa todos juntos y hacer un corteo hacia el estadio.

"Espero que los más de 400 franjiverdes que estemos allí nos pasemos los 100 minutos de pie animando al equipo" Antonio Brotons — Presidente de la Federación de Peñas

"Yo lo he vivido con mucho estrés por todo lo que se ha preparado. Un autobús completo ha sido gestionado por la Federación, además de ese 10% de entradas que hemos tenido que repartir", explica Brotons, que afronta desde la confianza el partido: "Yo es que sí que creo en este equipo, en que van a salir a por el partido. Desde Girona están centrando todo mucho en aquel "play-off" de hace seis años y en la revancha. Van a salir muy enchufados, pero yo espero que los más de 400 franjiverdes que estemos allí nos pasemos los 100 minutos de pie animando al equipo", añade el presidente de la Federación.

De una manera distinta le tocará vivirlo a Fidel Chaves, uno de los protagonistas del ascenso en 2020. La leyenda franjiverde, con 236 partidos con el Elche a sus espaldas, fue quien puso el centro en el gol de Pere Milla. Recién ascendido a Segunda con el Eldense, en plena fiesta del ascenso, quiso acordarse de la afición ilicitana y mandar un mensaje de ánimo de cara al sábado. "Me encantaría estar en Montilivi. No podré estar por un tema laboral, de que tenemos partido. Pero desearía estar allí apoyando, es momento para ello. Quiero animar a toda la afición ilicitana a que empuje al equipo en un partido tan importante", cuenta un emocionado Fiidel.

INFORMACIÓN

Para el ahora futbolista del Deportivo, "no sería justo que el Elche bajara después del año que ha hecho. Nos hemos merecido salvarnos durante todo el año, pero hemos tenido una mala racha fuera de casa que ha lastrado un poco. Pero bueno, yo estoy convencido de que este equipo, con la pasión que pone y con la forma que tiene de jugar, conseguirá este sábado el objetivo", añade el exfranjiverde.

Una de las historias más bonitas de la temporada es la de Begoña, David y su familia. Las cámaras de 'El Día Después' captaron cómo vivían un partido en el Martínez Valero, con los pequeños Lía y Luca especialmente metidos en el choque. Los cuatro estarán en Montilivi. "Bueno, a Lía todavía no le hemos comentado nada porque ella se pone muy nerviosa. Luca sí que lo sabe y está deseando ir. Pasaremos allí el finde. Yo la verdad que estoy muy nerviosa, pero creo al 100% en este equipo. No tengo dudas de que volveremos con la permanencia, pero también de que se sufrirá mucho. Lo vamos a conseguir, pero estoy segura de que será a lo Elche", cuenta Begoña desde el convencimiento.

Noticias relacionadas

Ximo Morales, miembro de la Grada de Animación franjiverde, también estará presente en Montilivi. "Yo confío para empezar porque, desde el inicio, en el minuto 1, el equipo entrará al partido salvado. Ves nombre por nombre su equipo y no es normal que esté ahí abajo, es algo que asusta un poco, porque además te lo juegas todo a un partido. Estoy pasando con muchos nervios la semana, pero creo que lo tenemos mejor que otros rivales. Confío en que terminaremos bien, toca ser optimista porque eso atrae cosas positivas", argumenta Ximo, también convencido de que el Elche, la próxima temporada, seguirá entre los mejores equipos del país.