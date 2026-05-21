Girona-Elche, una finalísima por seguir en Primera... con muchos millones de euros en juego

El Elche se juega la vida en Montilivi. Su futuro más inmediato, condicionando lo que suceda en esos 90 minutos a la categoría en la que competirá la próxima temporada. Pero también su capacidad para seguir creciendo como club en el medio y largo plazo. Es lo que convierte el Girona-Elche de este sábado (21 horas) en uno de los partidos más importantes de la historia moderna del club. Porque marcará si el próximo año sigue (o no) entre los mejores... pero también si el Elche del futuro contará con los recursos necesarios para seguir asentándose como un club de la élite en el fútbol espanol.

Entre puntuar, y con ello seguir en Primera; o perder, y caer a la Segunda División; el Elche se juega en Montilivi muchos millones de euros. Demasiados. Porque ni los derechos televisivos de LaLiga, ni los patrocinadores, ni los abonos y la venta de entradas reportan el mismo dinero al club estando en una categoría u en otra. Tampoco valdría lo mismo, sobre todo con el paso del tiempo, la plantilla franjiverde, valorada a día de hoy en 85,10 millones de euros según la página especializada Transfermarkt. Y todo lo anterior irá en juego en 90 minutos.

Bragarnik bebe agua durante una rueda de prensa, en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

El grueso del presupuesto en cualquier club del fútbol profesional tiene como protagonista al reparto de los derechos televisivos de LaLiga de Fútbol Profesional. Y la diferencia entre estar en Primera o en Segunda División es abismal. En los correspondientes a la temporada pasada, la 2024-2025, la categoría de oro repartió 1.292 millones de euros. La de plata, apenas 173. Casi ocho veces menos. Las previsiones de los últimos años hacen prever que el Elche, en caso de seguir en Primera, mantendría de cara a la próxima campaña los alrededor de 40 millones que percibirá por este curso en la élite.

Pero en caso de caer este sábado en Montilivi y bajar, la cifra disminuiría considerablemente en la 2026-2027. Muy posiblemente a menos de la mitad, incluso contando con la ayuda que la patronal de los clubes brindaría la primera campaña tras el descenso para que la caída fuera menos dolorosa. Perdería alrededor de 20 millones (cifra orientativa, ni mucho menos exacta y que puede cambiar en función de distintas variables).

Patrocinadores y abonos

El apartado de los abonos representa unos ingresos inferiores a los derechos audiovisuales que reparte LaLiga... pero también sufriría un descenso considerable. El Elche ha hecho récord de abonados esta temporada, con cifra récord. Cerró la campaña con 27.000 socios por "aforo completo", según informó el club.

La plantilla del Elche celebra el gol de Aleix Febas, que puso el 1-0 frente al Real Madrid. / Alex Domínguez

La historia y la tendencia de cualquier club de fútbol tras un descenso hacen pensar que, en caso de bajar, tanto el precio como la cantidad total de abonados vendidos disminuirá. A eso se suma el 'ticketing' (venta de entradas), con los taquillazos en días marcados como frente al Barcelona y el Real Madrid esfumándose en Segunda. Otra de las variables se encuentra en los patrocinios y la capacidad que tendrá el club de generar ingresos con la marca Elche CF, que tampoco será la misma estando en el primer o en el segundo escalón del fútbol nacional.

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Valor de la plantilla

Otro de los activos más importantes —este sí muy significativo— se encuentra en la plantilla, valorada en más de 85 millones según la última actualización del mercado. Los futbolistas, pese a ser los mismos nombres, no valen lo mismo en Primera que en Segunda División. Y además, en caso de bajar, el club se vería obligado a rebajar su masa salarial para cuadrarla en un Límite de Coste de la Plantilla Deportiva, que sería inferior en Segunda. Es de 36 millones en la actualidad, tras la actualización del pasado mes de marzo. Para evitar todo lo anterior, con la importante devaluación como club que conllevaría, valdrá con sacar un punto en Montilivi, en la que será una de las noches más importantes para el futuro del Elche CF de toda la historia.