La previa del Girona-Elche | La vida pasa por Montilivi

Llegar a Montilivi, no perder el partido y seguir en Primera División una temporada más. Es la misión del Elche este sábado (21 horas), en el desenlace liguero. Ser capaz de puntuar en el estadio del tercer peor local y sellar una de las permanencias más meritorias del siglo, una que cualquiera habría firmado en agosto. Es la hoja de ruta ideal a la que aspira el equipo de Eder Sarabia para no tener que hacer cuentas ni estar pendiente de lo que suceda en otros campos. Eso sí, con un importante matiz: que el Girona, su rival para cerrar la liga, también se juega continuar entre los mejores a 90 minutos.

La locura en la que se ha sumergido la parte baja de la clasificación durante los últimos tres meses implican que el equipo ilicitano, con 42 puntos, y el gironí, con 40, no estén todavía salvados. Se trata de cifras que habitualmente se traducen en permanencia. No es el caso este curso. El destino ha querido que el decimoséptimo (el que marca la permanencia) y el decimoctavo (el que marca el descenso) se vean las caras en la última jornada. Un Girona-Elche de infarto, de acostar a los niños y rezar todo lo que uno sepa.

Posibles alineaciones del Girona-Elche correspondiente a la jornada 38 de la Primera División. / INFORMACIÓN

Dentro de lo límite que es la situación, el Elche cuenta con la garantía de depender de sí mismo. Si gana o empata el partido, seguirá en Primera la próxima temporada. Ahora, todo lo que se salga de alcanzar (o superar) la mágica cifra de los 43 puntos, implicará sufrir y depender de otros tres resultados. Porque el foco estará sobre Montilivi, pero también en el Getafe-Osasuna, en el Real Betis-Levante y en el Mallorca-Real Oviedo. "Habrá móviles en el banquillo para seguir los otros resultados", confirmaba Sarabia en sala de prensa. Por si no va bien la cosa...

LAS DOS CÁBALAS QUE SALVAN AL ELCHE PERDIENDO El Levante pierde en La Cartuja (se queda con 42 puntos), Osasuna puntúa en el Coliseum (se salvaría) y el Mallorca no gana al Oviedo (descendería). Esto provocaría un empate entre Levante y Elche que es favorable para los franjiverdes , ya que tienen ganado el golaveraje particular (2-0 en el Martínez Valero y 3-2 en el Ciutat de Valencia).

, ya que tienen ganado el golaveraje particular (2-0 en el Martínez Valero y 3-2 en el Ciutat de Valencia). El Levante pierde en La Cartuja (se queda con 42 puntos), Osasuna pierde en el Coliseum (se queda con 42 puntos) y el Mallorca gana al Real Oviedo (sumaría 42 puntos). Esa combinación llevaría a un cuádruple empate. En estas situaciones, la clasificación queda determinada por una "liguilla" entre los equipos implicados que, en este caso, salvaría al Elche y al Levante y descendería a Mallorca y a Osasuna.

En caso de perder, el conjunto franjiverde se aferra a dos combinaciones distintas de tres resultados simultáneos. La primera cábala pasa porque el Levante pierda, Osasuna puntúe y el Mallorca no gane. La segunda, ligeramente más probable, implica que el Levante pierda, Osasuna también y que el Mallorca gane. En ambos escenarios, el Elche seguiría en Primera División sin importar lo que suceda en Montilivi, en su propio partido. Las cuentas del Girona, en cambio, son mucho más sencillas. Solo le vale ganar el partido para salvarse, sin importar lo que suceda en el resto de campos. Todo lo que no sea sacar tres puntos, mandaría al equipo propiedad del 'City Group' a Segunda División.

Más de 400 desplazados

En lo futbolístico, el Elche y su entrenador se agarran a la capacidad para sacar los partidos adelante que ha mostrado el equipo durante los dos últimos meses. Son cinco victorias en las últimas nueve jornadas en las que no ha jugado especialmente bien, pero sí ha mostrado un gen competitivo que ha echado en falta durante varias fases de la liga. En lo emocional, los argumentos pasan por echar la vista atrás y mirar las otras ocasiones en las que este equipo ya lo ha hecho. Por volver a hacerlo juntos, "A lo Elche". Y en ese cometido, más de 400 franjiverdes acompañarán al equipo en su travesía por Girona.

El partido, declarado de alto riesgo, no permitirá el acceso al graderío general de indumentaria local, por lo que "los 400 de Montilivi" estarán todos situados en un único sector, frente a los más de 13.000 que acudirán al partido como aficionados del Girona. En la ciudad, pese a que la pantalla gigante de la plaza de Baix ha sido cancelada por LaLiga, se espera un gran ambiente en bares y terrazas, como ya sucedió hace un año. Por entonces el equipo se jugaba el ascenso en Riazor. Y tuvo final feliz.

La plantilla del Elche celebra el ascenso con su afición en Riazor. / ECF

El Elche no ha sumado ninguna baja a su enfermería esta semana. De hecho, lo que ha hecho es recuperar efectivos. Porque Rafa Mir ya está completamente listo para reaparecer y Léo Petrot y Aleix Febas, tras cumplir sanción, podrán ser alineados de nuevo. Las únicas dos ausencias franjiverdes las protagonizarán el mediapunta Adam Boayar y el extremo Yago de Santiago... y el propio Sarabia, que no podrá sentarse en el banquillo por su expulsión en La Cartuja. El bilbaíno, en uno de los partidos más importantes de la historia reciente del Elche, pero también de su carrera; no podrá dar indicaciones desde la banda.

Noticias relacionadas

En el Girona sí que estará Míchel Sánchez. Pero el cuadro local cuenta con varias dudas, algunas de ellas significativas. Daley Blind, Alejandro Francés y Cristhian Stuani arrastran molestias y sobrecargas y no tienen garantizada su presencia. Sí que estarán disponibles el campeón del mundo Thomas Lemar, el lateral Hugo Rincón y el delantero Abel Ruiz. Nadie se quiere perder una noche en la que hay mucho en juego... pero solo uno podrá celebrar cuando la liga, a las 23 horas, llegue a su fin.