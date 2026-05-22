Sarabia, emocionado y entre lágrimas: "Queremos quedar en la historia de este club y de Elche para siempre"

Entre lágrimas. Visiblemente emocionado por "entrar en la historia" del Elche. Eder Sarabia termina la última rueda de prensa de la temporada conmovido, antes de la finalísima en Montilivi de este sábado (21 horas). Antes de un Girona-Elche en el que va la permanencia en juego. "Sentimos el respaldo de toda una afición y de toda una ciudad. Lo vamos a hacer por el Elche, por la ciudad y por entrar en la historia de este club", afirma. Y advierte al Girona del convencimiento de sus jugadores: "Para que nos saquen mañana del campo tengo que estar con una pierna rota y que me tengan que llevar al hospital".

¿Cómo llega el equipo?: "Estamos muy bien. Tenemos juego, pero cuando no nos sale también estamos teniendo otras cosas que hasta hace no mucho nos faltaban".

¿Qué partido espera?: "Es un partido para controlar absolutamente todos los detalles. Pero las sensaciones y las señales son muy positivas. Estamos con mucha ilusión y con mucho foco para la finalísima de mañana. Ellos son un equipo que va a proponer. Va a ser un partido bonito e interesante en lo táctico. Será un partido en el que toca estar preparados para todo: si toca jugar más en corto, más directo, las transiciones... hay que mirar bien todo".

Hablar con su padre antes de Girona: "Mañana me llegarán sus últimos mensajes antes del partido. Mi familia lo vive muy de cerca. Mañana también estarán en Girona. Hay una palabra que a él le gusta mucho y es competir. Algo innegociable en el fútbol y que mañana va a ser completamente vital. Me conoce mucho y me ayudan mucho sus mensajes".

Afición: "Sentimos el respaldo de toda una afición y de toda una ciudad. Me ha pasado muchas veces que señoras se me acercan para decirme lo ilusionadas que están. Que se enteran más de los resultados que sus maridos. Y luego también la juventud, que están a muerte con la franja. Por todo eso vamos a pelear a tope y lo vamos a conseguir".

Arbitraje: "Ellos también se la juegan. El CTA y los árbitros lo quieren hacer bien. Seguro que ellos en estos partidos también le ponen el foco en los que pueden ser más o menos complicados. Evidentemente va a ser algo determinante. Nosotros, desde nuestra manera de hacer las cosas, trataremos de favorecer al partido. No vamos a hacer trampas. Yo creo que el Girona tampoco es un equipo de ese perfil. Yo creo que vamos a ir los dos equipos a jugar. Ojalá el árbitro pueda pasar lo más desapercibido posible, será una gran noticia".

Bajas: "Están todos muy bien. A Grady le hemos ido cuidando un poco durante la semana porque se pegó una paliza tremenda el otro día, pero está perfecto. Rafa (Mir) el otro día le cuidamos un poco, pero ya está listo y con unas ganas increíbles. Están todos a tope. También Aleix (Febas), que le recuperamos. Para que nos saquen mañana del campo tengo que estar con una pierna rota y que me tengan que llevar al hospital".

Dar continuidad al proyecto con la permanencia: "Nunca se sabe, pero seguramente sea un día para seguir consolidando lo que se está haciendo. Hace cinco meses hablábamos de que era uno de los mejores momentos de la historia del club. Por lo económico, por lo social, por lo futbolístico. No creo que un descenso ahora fuera a ser catastrófico y fuera a cortar ese crecimiento... pero evidentemente estar en Primera no es lo mismo que estar en Segunda".

Gestión de los otros resultados: "Hemos escuchado la opinión de los jugadores. Seguramente en el banquillo haya algún móvil, porque también podemos depender de otros resultados. Pero tampoco quiero que aquello sea un mercadillo con seis teléfonos. El mensaje es estar centrado en la medida de lo posible en lo nuestro y que esas cosas nos distraigan poco. El foco estará en Montilivi".

La gestión de las emociones: "Ellos tienen un proyecto mayor, vienen de jugar hace no mucho en Champions. Nosotros llegamos con una humildad diferente. Será un partido de muchas emociones y el que mejor las sepa manejar va a tener una ventaja".

¿Cambiaría su situación por la del Girona?: "Las circunstancias son las que son. Jugaremos allí contra ellos y lo que hacemos es buscar soluciones. Con nuestros argumentos, que son muchísimos, iremos a por ello".

La pantalla gigante de la Plaça de Baix, cancelada: "No lo entiendo demasiado. De todas maneras, si la multan son 50€, entre todos los ilicitanos la podemos pagar... no, ahora en serio. No lo entiendo. El fútbol es para el pueblo, para las aficiones. Si se va a hacer de una manera civilizada, como se ha hecho aquí las veces que ha tocado celebrar, no creo que haya problema".

¿Cómo lo va a vivir Sarabia?: "Es otra de las cosas de las que hemos hablado, no es algo que me preocupe. Tenemos claridad y sabemos lo que queremos hacer. Estamos tranquilos. Me tocará estar lo más lúcido posible".

Ounahi y la plantilla del Girona: "No hay ninguna duda de que ellos son un equipazo. En los últimos años han podido firmar a futbolistas que son absolutamente determinantes. Con algún futbolista estuvimos peleando con ellos en verano y nos lo birlaron porque tienen un potencial tremendo. Ounahi es uno de ellos".

A las puertas de quedar para siempre en el Elche: "Queremos volver a hacer historia cada uno de nosotros. Por mantenerlo en Primera, por hacer una puntuación absolutamente histórica. El año pasado hablábamos de quedar en la historia del Elche para siempre... lo de mañana es otro día clave en esa dirección".

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La emoción de Sarabia: "Cuando uno se siente tan querido y tiene esa conexión con la ciudad y con la gente... mi hija es andorrana, pero ha vivido siempre aquí en Elche. Hoy me decía: "Aita, tú eres el portero y yo soy el Elche". Son cosas que van mucho más allá del fútbol. Hace tiempo que Quique Setién me enseñó a valorar a los sitios a los que voy, a ayudar a que crezcan. Aquí solo puedo estar agradecido porque somos tremendamente felices tanto yo como mi familia. Queremos quedar en la historia de este club y esta ciudad para siempre".