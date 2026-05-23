El 1x1 franjiverde del Girona-Elche: Una salvación no apta para cardíacos

El Elche empata 1-1 frente al Girona y se asegura un año más en Primera División gracias al tanto de Álvaro Rodríguez y a una gran actuación coral. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:

5 Matías Dituro, Portero Blando Pese a que el Girona comenzó con la iniciativa, no tuvo mucho trabajo en la primera parte. Cuando apareció no tuvo la contundencia que el partido requería. Tras el paso por vestuarios, pago caro el error permitiendo una segunda oportunidad rival que terminó en gol.

6 Víctor Chust García, Defensa Repeledor Tras varias jornadas en que el balón parado, botado por él, no daba sus frutos, una jugada ensayada creó el tanto franjiverde. En la primera parte no intervino apenas en defensa. Sin embargo, en la segunda, con el Girona jugándose la vida, sus despejes fueron clave para salvar el resultado.

6 David Affengruber, Defensa Muro Sensacional por arriba. El austriaco aportó tranquilidad en el primer dominio rival. Sin embargo, en el pase dejó que desear. En la segunda parte se precipitó cuando provocó la falta del gol blanquirrojo. Con el equipo encerrado en el área, lideró la línea de hasta 7 defensores para asegurar el resultado.

7 Pedro Bigas, Defensa Clave Pese a tener un emparejamiento complicado en la banda, el capitán no se arrugó. Frenó a Bryan Gil a la perfección, tanto que pudo aparecer en ataque. En una jugada ensayada, colocó un balón con la cabeza perfecto para que Álvaro adelantara al Elche.

5 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Novato La juventud le hizo precipitarse y ver una amarilla muy temprana. Pese a ello, el ilicitano no tuvo miedo para seguir presionando muy arriba. Aun así, la presión del partido hizo que Jon López no quisiera arriesgarse y lo sustituyó en el descanso.

7 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Pulpo Pese a enfrentar un partido roto, el mediocentro supo llegar a todos los balones que le aparecieron en su radar. Repelió balones, puso criterio a las jugadas, corrigió errores de sus compañeros y, en general, estuvo preparado para todo lo que el Elche necesitó.

7 Aleix Febas, Centrocampista Dinamita Contra un Girona volcado al ataque, el ilerdense aprovechó los espacios para crear conducciones letales. Tan peligrosas fueron que la única forma de frenarle fueron las faltas. Fue sustituido cuando ya no podía más.

6 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Creador Pese a que, por ocasiones, el partido se rompía, Villar apareció por todos lados para liderar la creación franjiverde. Se entendió muy bien con Álvaro para dinamitar el ritmo del encuentro en favor de los de Sarabia.

6 Germán Valera, Centrocampista Implicado El murciano supo que para salvarse necesitarían a once jugadores metidos en el partido. Pese a no ver mucho juego por la izquierda, quiso aparecer por dentro para ayudar a su equipo. Aun sin poder aportar en demasía por estar desplazado, no restó ni destacó en el mal sentido.

6 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Defensor Pese a tener resguardo atrás, primero con Buba, luego con John, el gaditano se implicó en todas las fases del juego franjiverde como si fuese la vida en ello. A medida que el partido avanzaba, los sistemas cambiaban pero su nivel de compromiso no decayó durante los 97 minutos.

9 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Héroe Fue un quebradero de cabeza constante para la defensa rival. Al actuar como única referencia ofensiva, no necesitó asociarse y pudo crearse sus propias acciones. Con ello, los centrales blanquirrojos no eran capaces de frenar al uruguayo. En un libre directo sin mucho peligro aparente, recibió un balón de espaldas, como siempre, y supo encontrar un hueco para batir a Gazzaniga y adelantar a los franjiverdes. Fue sustituido.

4 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Impreciso Primero de lateral, después de pivote, el canterano entró para salvar la ventaja. A los pocos minutos la perdió. En los 45 minutos que estuvo en el campo, encadenó imprecisiones como la que por poco acaba en gol de Lemar desde la frontal.

5 André da Silva, Delantero Boya La comparación con Álvaro este partido no le ayudó. Con el equipo encerrado atrás defendiendo el marcador, sus intervenciones fueron siempre muy lejos de la portería rival. Ante eso, poco pudo hacer. Aun así, aportó con carreras al espacio que más que amenazar, arañaban segundos a un reloj que parecía no avanzar.

5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Efectivo Sabía que su rol era anular a los extremos blanquirrojos. Además de hacerlo, supo aparecer en las carreras al espacio junto a Fort. Con él en el campo, la banda derecha rival apenas pudo destacar, gracias también a una buena coordinación del lateral con sus compañeros.

5 Héctor Fort, Defensa Rayo Con el equipo echado atrás, fue de los pocos que se atrevió a salir hacia adelante gracias a la velocidad que le daba ser un recién incorporado.