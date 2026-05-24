Eder Sarabia, tras el Girona-Elche: "Ha sido duro, pero el equipo ha dado la cara"

Si el Elche se tenía que salvar, solo podía hacerlo sufriendo hasta el final. "A lo Elche". El conjunto dirigido por Eder Sarabia empata a uno contra el Girona y certifica su presencia en Primera División un año más. "Han sido dos años espectaculares y estoy muy contento por todos ellos", declaró el entrenador bilbaíno.

Pese a adelantarse en el marcador, el equipo franjiverde no veía avanzar el reloj en los siete minutos de añadido. "Hemos sufrido, por lo que había en juego y por el marcador. Nos ha faltado precisión en alguna contra para sentenciar. El objetivo era hacer otro gol, no lo hemos conseguido, pero ha merecido la pena", afirmó Sarabia.

Aun sin estar sobre el césped, el técnico vasco consideró ser parte clave de la consecución de la permanencia: "Tenía una gran responsabilidad. Como tal, tienes parte de lo que se hace y estás más tranquilo por lo que ocurre, pero los familiares o los aficionados, como no tienen toda la información, es normal que sientan frustración e impotencia".

Además de querer lograr el objetivo por su propio gen competitivo, Sarabia aseguró que se lo debía a alguien más: "Teníamos esa responsabilidad por la gente de Elche, por los que llevan mamando este escudo durante toda la vida. En estos dos años hemos sido muy felices. Queríamos que la temporada acabara de manera increíble. Ha sido duro, pero el equipo ha dado la cara, mostrando que ha crecido mucho".

Con 43 puntos, el Elche consigue marcar un récord propio de puntuación en la primera categoría del fútbol español. "Después del Bernabéu, tuvimos momentos de tensión, pero el equipo ha dado un paso adelante descomunal. Hemos sacado muchos puntos en esas finales y todavía tenemos mucho margen para crecer", declaró Sarabia.

La consecución de la salvación no se entiende sin el gol de Álvaro Rodríguez. "A veces el gol clave lo mete un jugador no tan importante. El año pasado lo hizo Sory y seguramente a Álvaro le hubiera gustado haber hecho una temporada mejor. En este caso son momentos que quedan para la historia y es la guinda a lo que es este equipo", afirmó el entrenador del Elche.

Con el futuro de este equipo como incertidumbre, Sarabia aseguró que el capitán del barco continuará siendo el mismo: "El equipo tiene crecimiento. Recuerdo que, tras ganar al Rayo, hablábamos de uno de los mejores momentos de la historia del club. Después de mucho sufrimiento hemos conseguido salvar la categoría. La ciudad está increíblemente volcada y cada vez va más al estadio. Estamos generando un sentimiento maravilloso y creo que tiene mucho recorrido todavía".

Pese a la continuidad de Sarabia, lo que es seguro es que el del Girona ha sido el último encuentro de algunos jugadores con la franja verde en el pecho. "Hemos disfrutado este tiempo, lo hemos vivido con pasión y ya hemos empezado a celebrar en el vestuario. Los jugadores estaban ya con ganas de volver a Elche para seguir con los aficionados que no se han podido desplazar", declaró Sarabia.

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Antes de poner rumbo de vuelta a la ciudad de las palmeras, Sarabia mandó un mensaje para la afición: "Deseo que lo disfruten. El futbol es inexplicable. Es capaz de llevarnos a todos a unos estados de ánimo sin explicación. Lo que vivimos es inexplicable porque no hay deporte que mueva lo que mueve el fútbol. Espero que disfruten porque esto es de todos. En el Martínez Valero hemos vivido noches mágicas y tienen que seguir siéndolas. Habrá momentos de dificultad, pero es momento de disfrutar".